Saudijska Arabija počinila je ratne zločine protiv civila

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Ali Taysir, šef Jemenske nacionalne komisije za ljudska prava, optužio je Saudijsku Arabiju za počinjenje zločina protiv civila i civilnih područja u Jemenu u današnjem (četvrtak) intervjuu.

„Namjerno ciljanje civila je organizirana politika kolektivnog kažnjavanja, a ovi zločini su jasno kršenje međunarodnog humanitarnog prava, zakona o ljudskim pravima i međunarodnog krivičnog prava, a također su u suprotnosti s ljudskim običajima i vrijednostima“, rekao je Taysir.

„Ciljanje civilnih domova je pravi ratni zločin, jer predstavlja direktan napad na osobe zaštićene međunarodnim pravom“, dodao je.

„Kontinuirano ciljanje žena i civila je zločin vansudskog ubijanja, što predstavlja ratni zločin i zločin protiv čovječnosti“, rekao je .

„Ciljanje mjesta pritvora civila i osoba lišenih slobode zabranjeno je Ženevskim konvencijama i predstavlja namjerno ubijanje zaštićenih osoba“, primijetio je šef Jemenske nacionalne komisije za ljudska prava.

Pozivajući se na Rimski statut, Tissier je rekao: „Ove radnje predstavljaju ratne zločine za Međunarodni krivični sud prema članu 8 Rimskog statuta, uključujući namjerno ciljanje civila i civilnih objekata i ubijanje zaštićenih osoba, kao i zločine protiv čovječnosti ako su počinjeni kao dio široko rasprostranjenog i organiziranog napada na civile.“

Šef Jemenske nacionalne komisije za ljudska prava pozvao je međunarodnu zajednicu, Vijeće sigurnosti i Vijeće za ljudska prava da ispune svoju pravnu i moralnu odgovornost i osude ove zločine, koji su rezultirali smrću i ranjavanjem brojnih ljudi.

Naglasio je da će broj žrtava biti objavljen nakon završetka temeljitog istražnog procesa.

On je pozvao izaslanika UN-a da prestane ignorirati ono što je nazvao "kršenjima agresije" i da uključi ove zločine u svoj sljedeći izvještaj Vijeću sigurnosti, naglašavajući da kontinuirana međunarodna šutnja o ovim događajima znači učešće u odgovornosti za ono što se događa.