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Američko miješanje u unutrašnje poslove Iraka spriječilo je formiranje Zaidijevog kabineta

10 septembar 2026 - 16:22
News ID: 1863978
Američko miješanje u unutrašnje poslove Iraka spriječilo je formiranje Zaidijevog kabineta

ABNA24: Mohammad al-Dhari, vođa Iračke koalicije za odlučnost, osvrćući se na američko miješanje u unutrašnje poslove zemlje, naglasio je da je Washington spriječio blagovremeno formiranje Ali al-Zaidijevog kabineta korištenjem prava veta na neke ličnosti, a odobrenje premijera od strane Trumpove administracije bilo je praćeno specifičnim uslovima.

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahl al-Bayt (AS) - ABNA - Mohammed al-Dhari, vođa Iračke koalicije za odlučnost, objavio je u srijedu u intervjuu za novinsku agenciju al-Ma'uluma da je najvažniji izazov s kojim se suočava Ali al-Zaidi, premijer zadužen za formiranje vlade, američko miješanje u proces izbora članova kabineta.

Al-Dhari je naglasio da Trumpova administracija sprječava osobe koje se protive njenom utjecaju u Iraku da budu u kabinetu, te da je ova akcija poremetila proces kompletiranja kabineta u određenom roku.

Dodao je da američka vlada ima velike interese u Iraku i da nastoji formirati vladu koja podržava te interese. Međutim, mnogi članovi parlamenta protive se ovom pristupu i odbacuju američku politiku u Iraku.

Al-Dhari je naglasio da će Trumpova administracija iskoristiti svoje pravo veta protiv nove vlade ako se novi kabinet ne uskladi sa zahtjevima Washingtona.

Također je rekao da je odobrenje Trumpove administracije za Alija Al-Zaidija došlo uz specifične uvjete koji su svima jasni.

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