Najveća operacija zarobljeništva u historiji modernih ratova; 3 cijele brigade saudijske vojske predale su se Ansarallahu

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - Ansarallah je objavio da su se u najvećoj operaciji ropstva u historiji modernih ratova, tri cijele brigade saudijske vojske i njeni plaćenici predale jemenskim oružanim snagama sa svim svojim oružjem i lakom i teškom opremom na frontovima Hays, Mokha, Khokha, Taiz i Al-Jawf.

Muhammad Al-Bakhiti, član političkog ureda jemenskog pokreta Ansar Allah, danas je u videu na svom računu na društvenoj mreži X objavio najveću operaciju zarobljavanja u historiji modernih ratova.

Napisao je: "Svjedočite najvećoj operaciji zarobljeništva u historiji modernih ratova: redovi i redovi zarobljenika saudijske vojske i njenih plaćenika u Haysu, Mokhi, Khokhi, Taizu i Al-Jawfu.

Tri brigade su se predale jemenskoj vojsci sa svim svojim oružjem i lakom i teškom opremom. Hvala Allahu."

Brigadni general Adnan al-Kanani, irački sigurnosni i vojni stručnjak, danas je, nakon što je objavljena vijest o munjevitim pobjedama jemenskih oružanih snaga prema strateškom tjesnacu Bab al-Mandab, analizirajući način na koji su te pobjede postignute, rekao: Ansarallah, sa svojim arsenalom balističkih projektila, izaziva veliku zabrinutost Saudijskoj Arabiji i njenim saveznicima i plaćenicima.

Dodao je da se jemenske oružane snage bore protiv Saudijaca u stilu "gerilskog ratovanja"; dok se Saudijci oslanjaju isključivo na zračne napade s velikih visina i nemaju mogućnost spuštanja s te visine i direktnog ulaska na bojno polje.

Ovaj sigurnosni stručnjak potvrdio je da su jemenske oružane snage nanijele velike gubitke Saudijskoj Arabiji u Al-Mokhi i zarobile veliku količinu oružja i municije.