Jordanka u razgovoru za ABNA: Iranski otpor probudio je jordanski narod / Sretni smo zbog napada IRGC-a na okupacijskog neprijatelja u Jordanu

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - Nakon agresije terorističke američke vojske na iranske tankere s naftom i prethodnih napada ovog terorističkog režima na civile na jugu te zemlje, Iran je na bazu Al-Azraq u Jordanu, gdje se nalaze američki teroristički vojnici, ispalio masu projektila.

U ovoj operaciji kažnjavanja agresora, pogođeni su hangar za održavanje i pripremu i lokacija borbenih aviona F-35, F-16, F-15, te sklonište borbenih aviona, nanoseći veliku štetu neprijatelju.

Zračne baze "Mofaq Al-Sulti" u regiji Al-Azraq i "Shahzade Hassan" su mete iranskih kaznenih raketnih napada.

Bano Um Saleh, jordanska medijska aktivistica, izjavila je u intervjuu za ABNA u vezi s izvještavanjem o raketnim napadima IRGC-a na baze američkih okupatora u ovoj zemlji: Znamo da Iran cilja američke vojne baze koje napadaju Iran iz Jordana i ne šteti našem civilnom stanovništvu.

Nastavila je: Mi i vi i cijela arapska i islamska nacija znamo da je naš jedini neprijatelj veliki Šejtan - Amerika.

Osvrćući se na video snimke radosti jordanskog naroda, Jordanka je rekla: Stoga smo veoma sretni i oduševljeni što ciljamo ovog kriminalnog neprijatelja gdje god se nalazio, bilo u Jordanu ili bilo kojoj drugoj muslimanskoj zemlji.

Naglasila je: Moramo slaviti ovu pobjedu i slaviti Islamsku Republiku i stajati uz nju. Također pokušavamo uporno i snažno informirati neke od pogrešnih javnih mišljenja koja su pod utjecajem zapadnih i arapskih medija povezanih s Amerikom i Izraelom.

Umm Saleh, izražavajući zadovoljstvo porastom svijesti i uvida jordanskog naroda od oluje Al-Aksa, rekla je: Za vašu informaciju, željela bih reći da je ovdje u Jordanu, posebno nakon operacije Al-Aksa i učešća osovine otpora u njoj, čiji je Iran porijeklo i vođa ove osovine, stvorena velika svijest i veliki dio ljudi je shvatio istinu.