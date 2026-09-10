Šiitska fondacija Amerike upozorava na sigurnost muslimana uoči izbora

Međunarodna novinska agencija Ahlul Bayt (AS) - ABNA - Šiitska fondacija Amerike (SMF) sastala se sa direktorom Ureda za domovinsku sigurnost guvernera Marylanda kako bi razgovarali o nedavnim sigurnosnim problemima protiv muslimana u državi, porastu antimuslimanskog diskursa i mogućnosti eskalacije tenzija kako se približavaju izbori u novembru 2026. godine.

Na sastanku, koji je održan u sklopu tekućih razgovora između fondacije i zvaničnika države Maryland, razgovaralo se o sigurnosti muslimana i njihovih vjerskih objekata, nedavnim incidentima protiv muslimana u državi, promjenjivim obrascima uznemiravanja i zastrašivanja, te sigurnosnoj situaciji muslimanske zajednice uoči izbora u novembru 2026. godine.

Rahat Hussain, izvršni direktor Šiitske fondacije Amerike, zahvalio se zvaničnicima domovinske sigurnosti Marylanda na olakšavanju ove diskusije i naglasio važnost preventivne komunikacije i koordinacije između vlade, agencija za provođenje zakona i organizacija muslimanske zajednice.

Rekao je da je cilj fondacije jačanje odnosa između ovih organizacija prije nego što dođe do krize kako bi vlada, agencije za provođenje zakona i organizacije zajednice mogle međusobno komunicirati prije nego što se zabrinutosti pretvore u ozbiljne sigurnosne incidente.

Nedavni incidenti protiv muslimana u Marylandu

Na ovom sastanku, Šiitska fondacija je istakla nekoliko nedavnih incidenata protiv muslimana u raznim dijelovima Marylanda koji su izazvali zabrinutost među članovima ove zajednice.

U okrugu Baltimore pokrenuta je nedavna kontroverza oko komentara člana okružnog odbora za obrazovanje o šerijatskom zakonu. Član odbora se kasnije izvinio i sastao se s liderima muslimanske zajednice. Tokom sastanka, jedna muslimanska studentica je također govorila o svom iskustvu uznemiravanja muslimana zbog hidžaba.

Fondacija je također spomenula izvještaje iz okruga Montgomery o muslimankama koje nose hidžab i koje su proganjane i suočene tokom kupovine, te izvještaj iz okruga Howard o muslimanki koju je napao muškarac dok je šetala u susjedstvu. Žena je u vrijeme incidenta nosila hidžab.

Na sastanku su se također razmatrale šire sigurnosne zabrinutosti u vezi s vjerskim objektima u Marylandu. Prema fondaciji, vjerski centri širom države posvetili su značajna sredstva postavljanju kamera, kontroli pristupa, zapošljavanju zaštitara, koordinaciji s lokalnom policijom i drugim zaštitnim mjerama.

Šiitska fondacija Amerike naglasila je da se ovi incidenti razlikuju po težini i okolnostima i sami po sebi ne dokazuju koordiniranu prijetnju muslimanima u Marylandu; međutim, stvorili su okruženje u kojem su muslimani i islamske institucije osjetljiviji nego ikad na vlastitu sigurnost i potencijal za eskalaciju sukoba.

Upozorenje na „izmišljene sukobe“

Glavna tema sastanka bila je promjena u okruženju prijetnji s kojima se suočavaju muslimanske zajednice. Prema Šiitskoj fondaciji, tradicionalno planiranje sigurnosti u islamskim centrima više se fokusiralo na direktne prijetnje, vandalizam, zločine iz mržnje ili mogućnost oružanog napada, ali druga vrsta aktivnosti poznata kao "namjerno izmišljeni sukobi" postaje zabrinjavajuća.

Fondacija je saopštila da su se u nekim incidentima širom Sjedinjenih Država pojedinci obraćali islamskim centrima ili pojedincima s otvorenim islamskim izgledom, stvarali provokativne sukobe, snimali ili prenosili uživo te sukobe, a zatim objavljivali slike na društvenim mrežama.

Prema fondaciji, svrha takvih akcija može biti stvaranje sukoba, privlačenje pažnje ili proizvodnja sadržaja koji se kasnije širi putem društvenih mreža.

"Sve smo više zabrinuti zbog situacija u kojima primarni cilj možda nije stvaranje direktne prijetnje, već stvaranje sukoba", rekao je Rahat Hussain.

Šiitska muslimanska fondacija naglasila je potrebu za obukom administratora džamija, volontera i sigurnosnih snaga da prepoznaju takve situacije, smanje napetost kada je to potrebno, evidentiraju sumnjivo ponašanje i efikasno komuniciraju s organima za provođenje zakona.

Rastuća zabrinutost uoči izbora 2026. godine

Politička klima koja vlada u Sjedinjenim Državama uoči izbora u novembru 2026. godine također je bila među temama pokrenutim tokom sastanka.

Šiitska fondacija je saopštila da su muslimanske zajednice širom Sjedinjenih Država svjedočile periodima pojačanog neprijateljskog diskursa protiv muslimana, imigranata i vjerskih manjina, uporedo s političkim i geopolitičkim dešavanjima.

Fondacija je izrazila zabrinutost da bi izborne poruke mogle dovesti do pojačanog antimuslimanskog diskursa ili ohrabriti pojedince da ciljaju muslimanske zajednice putem uznemiravanja i provokativnog ponašanja.

Međutim, fondacija je naglasila da su političko neslaganje i kritika dio američkog građanskog života i zaštićeni su Ustavom, a zabrinutost nastaje kada politički diskurs degenerira u široko rasprostranjeno neprijateljstvo prema američkim muslimanima kao grupi ili stvori okruženje u kojem se zastrašivanje i uznemiravanje normaliziraju.

Zvaničnici Marylanda također su naglasili važnost obraćanja pažnje na sigurnosno okruženje u periodu prije izbora i najavili da će koordinirati s organima za provođenje zakona o potencijalnim problemima.

Naglašavanje uloge političkih zvaničnika

Na sastanku se također razgovaralo o ulozi izabranih zvaničnika i posvećenosti Marylanda vjerskim slobodama i sigurnosti svojih muslimana.

Učesnici su razgovarali o mogućnosti javne izjave zamjenice guvernera Marylanda Arune Miller u vezi s trenutnom situacijom i podrškom muslimanskoj zajednici u državi.

U tom smislu, Rahat Hussain je rekao: „Javno vodstvo je važno. Muslimani Marylanda moraju jasno čuti od svoje vlade da su sastavni dio ove države i da vjerski progon, zastrašivanje i mržnja nisu kompatibilni s vrijednostima Marylanda.“

Naglasio je da takve izjave nisu namijenjene ograničavanju političke debate ili kritike, već naglašavanju temeljnih principa vjerske slobode, jednake zaštite, javne sigurnosti i prava svakog građanina da u potpunosti učestvuje u građanskom životu bez zastrašivanja.

Naglašavanje kontinuirane saradnje sa sigurnosnim agencijama

Šiitska fondacija Amerike dodatno je naglasila važnost kontinuiranog angažmana između službenika domovinske sigurnosti, lokalnih organa za provođenje zakona, organizacija muslimanske zajednice i vjerskih objekata.

Rahat Hussain je rekao da cilj fondacije nije stvaranje straha, već izgradnja spremnosti, komunikacije i povjerenja, te da muslimanska zajednica Marylanda želi konstruktivno sarađivati ​​s vladom i organima za provođenje zakona kako bi islamski centri, porodice i susjedi bili sigurni.

Šiitska muslimanska fondacija također je zahvalila zvaničnicima Službe domovinske sigurnosti Marylanda na ovom konstruktivnom dijalogu i njihovoj spremnosti da nastave angažman u rješavanju problema muslimanske zajednice.

Fondacija je zaključila objavom da će nastaviti sarađivati ​​s zvaničnicima Marylanda i agencijama za provođenje zakona kako bi muslimani širom države mogli obavljati vjeru, okupljati se, učestvovati u građanskom životu i ostvarivati ​​svoja zakonska prava sigurno i bez zastrašivanja.