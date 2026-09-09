Britanija: Netanyahu je počinio ratne zločine

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - Britanski ministar vanjskih poslova Ed Miliband izjavio je danas (srijeda) da Benjamin Netanyahu čini ratne zločine i etničko čišćenje nad Palestincima. Britanski ministar vanjskih poslova naglasio je: "Ono što Netanyahuova vlada radi u Pojasu Gaze je mrlja na savjesti svijeta i sve je više dokaza da su se dogodili ratni zločini." Dodao je: "U područjima Zapadne obale odvija se etničko čišćenje Palestinaca, a te akcije provode teroristi-doseljenici."

Miliband je izjavio: „Izraelska vlada je često zatvarala oči pred ovim postupcima i, što je još gore, neki članovi ove vlade su davali izjave i poduzimali akcije koje podržavaju prisilno raseljavanje Palestinaca.“ Osvrćući se na ove slučajeve, britanski ministar vanjskih poslova je naglasio: „Nećemo stajati skrštenih ruku.“

Tenzije između Velike Britanije i izraelskog režima zbog politike režima na Zapadnoj obali su se intenzivirale posljednjih sedmica.

London je prethodno zauzeo oštar stav protiv kabineta Benjamina Netanyahua kao odgovor na širenje naselja i kontroverzni plan naselja „E1“, a 19. augusta je pozvao izraelskog otpravnika poslova da protestuje protiv plana. "Nakon ovih stavova, britanski ministar vanjskih poslova Ed Miliband je u utorak najavio uvođenje novih sankcija protiv izraelskih naselja na Zapadnoj obali.

Prema ovoj odluci, uvoz robe proizvedene u izraelskim naseljima bit će zabranjen, a kompanije i pojedinci uključeni u izgradnju, finansiranje, infrastrukturu i transakcije nekretninama u ovim naseljima također će biti meta sankcija.

Britanija je također ograničila prodaju i oglašavanje nekretnina koje se nalaze u naseljima. Miliband je opisao postupke cionističkih doseljenika protiv Palestinaca u britanskom parlamentu kao "etničko čišćenje" i rekao da je vlada Netanyahua "zažmurila" na ove postupke.

Ovi postupci doveli su do snažne reakcije Tel Aviva. Gideon Sa'ar, izraelski ministar vanjskih poslova, najavio je da kao odgovor na britanske sankcije, konzulat zemlje u istočnom Jerusalemu mora biti zatvoren u roku od 30 dana, a britanski diplomati stacionirani u ovom konzulatu također će izgubiti svoje diplomatske akreditive. Također, britanski zvaničnici aktivni u Koordinacionom centru za Gazu i diplomati stacionirani u Ramali, prema izvještajima, imaju sedam dana da odu.