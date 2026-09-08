Atwan: Iran je upisao svoje ime u historiju promjenom ratne strategije

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Abdolbari Atwan, strateški analitičar regionalnih pitanja, u svom je članku raspravljao o razvoju napetosti u regiji posljednjih dana i razmatrao sukobe na Bliskom istoku iz dvije perspektive: rat tankerima između Sjedinjenih Država i Irana i iranski raketni odgovor bombardiranjem nosača aviona i dva američka razarača, kao i sramotnu šutnju Amerike suočenu s ovim incidentom i Trumpovo odustajanje od svojih prijetnji.

U članku se navodi da su iranski zvaničnici zamijenili svoju staru strategiju novom strategijom. Napustili su strategiju "samokontrole" i "proračunatih" i preciznih odgovora kako bi spriječili eskalaciju napetosti te su usvojili "odmazdu i vrlo brz odgovor", proširujući krug rata i uvodeći nove precizne rakete na bojno polje, što će dovesti do šoka na drugoj strani i, kao rezultat toga, povlačenja američke i cionističke strane.

Ukazao je na nekoliko pokazatelja, uključujući ponovljene prijetnje iranskih zvaničnika, uključujući generala Mohsena Rezaeija, sekretara Vrhovnog vijeća nacionalne sigurnosti, i Mohammada Baqera Qalibafa, predsjednika iranskog parlamenta, te insistiranje Amerikanaca na mogućnosti raketnih napada na njihove baze u Jordanu i drugim regijama, te napisao da je upravo zbog tog očaja izraelski premijer Benjamin Netanyahu zaprijetio iz svog podzemnog bunkera da će, ako Iran napadne okupirane teritorije, Tel Aviv izvesti napade koje Teheran ne bi mogao ni zamisliti.

Atwan dodaje da su novi iranski politički lideri i vojni komandanti promijenili svoj stav od "opreznog napada" do "masovnog napada" i iskoristili svo novo oružje koje nije korišteno u prethodnim sukobima. Cilj je uspostaviti politiku odvraćanja zasnovanu na "preventivnim i neposrednim napadima na neprijateljske ciljeve", a ne na čekanju neprijateljskih napada.

Mohammad Baqer Qalibaf je sažeo novu iransku politiku odvraćanja na sljedeći način: "U slučaju bilo kakvog poremećaja iranskog izvoza nafte, nijedna kap nafte neće proći kroz Hormuški moreuz ili negdje drugdje", što znači da bi Hormuški i Bab al-Mandebski moreuz ostali zatvoreni, pogađajući naftne bušotine i američke naftne kompanije u cijeloj regiji, kao i njihove vojne baze.

Viši regionalni analitičar je primijetio da velika većina arapskih naftnih zemalja, posebno zaljevske države, nisu uplatile ni jedan dolar svog izvoza nafte i plina u trezor u posljednjih pet mjeseci, dodajući da je to dovelo do smrtonosnih budžetskih deficita, prisiljavajući ih da se ili oslanjaju na svoje finansijske rezerve u zapadnim bankama ili pribjegavaju finansijskim kreditima kako bi nadoknadili manjak. Većina ovih zemalja je također pribjegla upravljanju domaćom potrošnjom i politikama štednje u pripremi za dugotrajni rat.

Govoreći o Netanyahuovim prijetnjama Iranu uprkos ponovljenim neuspjesima u promjeni upravljanja zemljom, Atwan je dodao da ono što Netanyahu ne zna ili ignoriše jeste da bi veliki napad na Iran mogao dovesti do pada cionističkog režima u roku od nekoliko sati.

Dodao je da je Netanyahuovo povlačenje iz agresije protiv Irana bilo zbog straha od iranskih preciznih raketa i raketa otpora u Libanu, Jemenu i Iraku. Pokušao je izvršiti invaziju na Iran tri puta u posljednje dvije godine, što je rezultiralo uništenjem nekoliko gradova na okupiranim teritorijama, od velikog Tel Aviva do Haife, Dimone, Eilata i Safeda. Međutim, ne dozvoljava da se slike ovog uništenja objavljuju u medijima.

Atwan je zaključio svoj članak napisavši da nije Izrael postao moćniji nego ikad, već Iran, koji je ušao u historiju kao prva zemlja koja se usudila napasti američke nosače aviona, bilo direktno ili preko svojih saveznika.