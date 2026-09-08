Jemenska generalna skupština oštro osudila saudijski zračni napad na zatvor Al-Jawf

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - Jemenska generalna skupština oštro je osudila napad saudijskih ratnih aviona na centralni zatvor u gradu Al-Hazm u pokrajini Al-Jawf, nazivajući ga jasnim zločinom protiv čovječnosti.

U napadu, koji se dogodio u ponedjeljak, 14 zatvorenika je ubijeno ili ranjeno. Ova brojka, koja još nije sigurna, uključuje i dijete i ženu. Prema lokalnim izvorima, napad se dogodio dok su posjetioci također bili prisutni u zatvoru.

Sekretarijat Generalne narodne skupštine Jemena objavio je u saopštenju da je ova kriminalna agresija još jednom pokazala da je saudijski neprijatelj lišen bilo kakvih moralnih i ljudskih vrijednosti, te da je ovaj zločin nastavak njegovih prethodnih zločina protiv jemenskog naroda od početka agresije 26. marta 2015. godine.

Generalna narodna skupština Jemena naglasila je da je ciljanje centralnog zatvora jasno kršenje svih međunarodnih zakona i normi o ljudskim pravima, te je smatrala kriminalni saudijski režim u potpunosti odgovornim za ovaj zločin i njegove pravne, moralne i ljudske posljedice.

Organizacija je pozvala međunarodnu zajednicu, Ujedinjene nacije i sve institucije za ljudska prava da ispune svoje odgovornosti, osude ovu očiglednu agresiju i poduzmu praktične mjere kako bi suzbile ove zločine i spriječile njihovo ponavljanje.

Južni pokret, koji je učestvovao na Nacionalnoj konferenciji o dijalogu i potpisao Sporazum o miru i partnerstvu, također je ovaj čin opisao kao "rat velikih razmjera" i osudio ga.

Južni pokret je u saopštenju naglasio da se ova agresija na jemenski narod provodi u okviru agresije cionističkog režima i njegovog američkog partnera na narode regije s ciljem njihovog pokoravanja i nametanja njihovih okupacijskih i agresivnih planova.

Južni pokret je naglasio svoje čvrsto protivljenje iskrivljavanju i falsifikovanju volje naroda okupiranih južnih i istočnih pokrajina putem nametanja agresije, opsade i okupacijskih snaga, te izrazio svoje protivljenje svakom pokušaju korištenja ovih provincija kao odskočne daske za agresiju na bilo koji dio teritorije Republike Jemen.

Pokret je također cijenio specijalne vojne operacije jemenskih oružanih snaga koje ciljaju dubinu saudijskog neprijateljskog teritorija, njegove interese i okupljanja, te pohvalio njihov uspjeh u stvaranju jednačine "eskalacije protiv eskalacije i opsade protiv opsade".