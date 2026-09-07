Četvrti dio: Strateško upravljanje Frontom otpora

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - U prethodnim dijelovima ovog članka, teme "služenja ugroženima" i "stručnost u sigurnosnim i vojnim pitanjima" predstavljene su u životopisu ajetullaha sejjida Modžtabe Hameneija. Ovaj članak opisuje njegova iskustva upravljanja u Frontu otpora tokom proteklih decenija.

Stvaranje, širenje, razvoj i napori da se Front otpora učini efikasnim u različitim regionalnim i međunarodnim dimenzijama tokom proteklih godina su među temama koje su svima poznate. Ipak, uloga ajetullaha sejjida Modžtabe Huseinija Hameneija u upravljanju i strateškom razvoju Fronta otpora je među neizrečenim aspektima te teme.

Ova uloga je takva da neki aktivisti Fronta otpora i islamskih pokreta o njoj kažu: „Niko u Iranu ne zna šta gospodin Modžtaba radi, ali sinovi Hezbollaha i islamski pokreti vrlo dobro poznaju gospodina Modžtabu.“

Održavanje brojnih sastanaka koji su trajali po nekoliko sati sa šehidom sejjidom Hassanom Nasrallahom i generalom šehidom Kasimom Suleimanijem i učešće na nekim od ovih sastanaka u ulozi predstavnika vođe šehida primjer su njegovog majstorstva u strateškim pitanjima i komandovanju nad Frontom otpora.

Jedna od ovih strateških politika provedenih pod vodstvom ajetullaha sejjida Modžtabe Hameneija u libanskom Hezbollahu bila je imenovanje nasljednika za različite činove, tako da u slučaju šehidske smrti komandanta, izvršne, komandne i operativne strukture na svim nivoima mogu nastaviti svoje aktivnosti. Upravo u svjetlu ovog planiranja, snage libanskog Hezbollaha sada smatraju "šejha Naeema Qassema" "poklonom" ajetullaha sejjida Modžtabe Hameneija Hezbollahu, a aktivisti Fronta otpora "smatraju šejha Naeema Qassema učenikom sejjida Modžtabe Hameneija".

Sastanci ajetullaha sejjida Modžtabe Hameneija su među najredovnijima u smislu održavanja i završetka u određeno vrijeme, a svi oni koji su imali iskustva u održavanju sastanaka s njim tokom proteklih decenija to će potvrditi, ali njegovi sastanci sa šejhom Naeemom Qassemom bili su među rijetkim sastancima koji su se više puta održavali bez vremenskog ograničenja, što ukazuje na njegovu zabrinutost za pitanje otpora. Sastanci su se održavali mnogo puta tokom 16-mjesečnog perioda između imenovanja šejha Qassema Naeema i njegovog izbora za vođu Islamske Republike.

Kada je jedan od njegovih studenata izrazio sreću zbog uništenja ISIL-a u Siriji i smatrao to znakom stabilnosti vlade u toj zemlji, čuo je od njega rečenicu koja je ukazivala na klimavo stanje te stabilnosti: „Sirija je poput skupa šibica koje su naslagane jedna na drugu“. Ta izjava se obistinila sedam godina kasnije padom vlade u ovoj zemlji.

Ova strateška upravljanja borbenim aktivnostima nisu bila ograničena samo na Liban, Palestinu, Siriju ili Jemen. Neki aktivisti Fronta otpora u Azerbejdžanu kažu: „Kao Islamski pokret Azerbejdžana, pisali smo mu svoja pisma i izvještaje, a relevantni zvaničnici su mu se također obraćali po ovom pitanju i on je donosio odluke. Neke druge grupe islamskih pokreta također su bile pod nadzorom gospodina Modžtabe.“

U sljedećim odjeljcima ovog članka, bit će ispitane druge dimenzije naučnog i izvršnog djelovanja ajetullaha sejjida Modžtabe Hameneija.

Izvori:

Intervju sa hudžetul-islamom sejjidom Amirom Hosseinom Alavijem Gorganijem, unukom velikog ajetullaha Alavija Gorganija i učenikom ajetullaha Mojdžabe Hameneija

Intervju sa gospodinom Iskanderom Hoseinovim, direktorom fondacije Noor u Azerbejdžanu

Seyyed Ali Asghar Hosseini/ABNA News Agency