Pravni ćorsokak i neefikasnost međunarodnih struktura u strategiji odgovora

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahl al-Bayt (AS) - ABNA - prošlog utorka navečer, američka zločinačka vojska napala je područja u Bandar Abbasu, Siriku, Jasku i Qeshmu. U ovom kukavičkom napadu četiri osobe su stradale, a 68 osoba je ranjeno. Nažalost, jedan od šehida ovog napada je četverogodišnje dijete i to uprkos činjenici da su, prema principu razdvajanja u međunarodnom humanitarnom pravu, zaraćene strane uvijek dužne da prave razliku između vojnih i civilnih ciljeva, kao i između vojnog i civilnog stanovništva. Ali direktna invazija američke vojske na stambena naselja i gađanje svadbene ceremonije u luci Kohestak nije vojna greška, već jasno i namjerno kršenje principa razdvajanja u međunarodnom humanitarnom pravu; što pokazuje da vašingtonska ratna mašina, kršeći najosnovnija načela ljudskog života, nastoji da nametne svoju volju po cijenu života djece i civila. Ovaj užasan incident pred javno mnjenje svijeta postavlja temeljno pitanje da li je sadašnja struktura međunarodnih institucija postala štit za imunitet velikih sila?

Politička hegemonija, glavna prepreka ostvarivanju međunarodne pravde

U istom kontekstu, dr. Omar Neshabeh, univerzitetski profesor i istraživač u oblasti krivičnog pravosuđa i ljudskih prava i stručnjak za kriminalističku nauku iz Libana, u intervjuu novinskoj agenciji ABNA govorio je o tome da s obzirom na dugu listu dokumentiranih američkih napada na civile u posljednjih nekoliko decenija, zašto međunarodna zajednica i međunarodne institucije nisu u stanju da odvrate ove akcije? Da li je problem u vakuumu međunarodnih zakona ili u dominaciji velikih sila nad globalnim instrumentima za praćenje? On je naglasio: Glavni problem je u političkoj hegemoniji. Sjedinjene Države su stalna članica Vijeća sigurnosti i imaju pravo veta, koje koriste da blokiraju bilo kakvo prosljeđivanje predmeta Međunarodnom krivičnom sudu od strane Vijeća sigurnosti i svaki zahtjev Međunarodnog suda pravde da se Izrael i Sjedinjene Države primoraju da se pridržavaju međunarodnog prava i odluka koje donose međunarodni sudovi. Uz to, Washington je sankcionirao tužioce i sudije Međunarodnog krivičnog suda zbog izdavanja naloga za hapšenje Benjamina Netanyahua, premijera cionističkog režima, a međunarodne sudije bile su pod direktnom prijetnjom Trumpa i njegove administracije.

Oštar pad imidža Amerike u regionu

U nastavku je govorio o tome kakav uticaj ima incident u Siriku i slični incidenti na imidž "američke moći" u javnom mnijenju regije Bliskog istoka, te ima li negativan učinak na doktrinu američkog vojnog prisustva u regiji?

- Da, definitivno je uticalo. U velikim dijelovima regiona svjedoci smo naglog pada imidža Sjedinjenih Država. Bezuvjetna podrška Amerike cionističkom režimu, zločini koje je Amerika počinila u Palestini, Libanu, Iranu, Jemenu, Siriji, Iraku, pa čak i Kataru, te ratovi i eskalacija regionalnih tenzija koje je predvodila Amerika, doveli su do značajnog smanjenja pozitivnih stavova prema Sjedinjenim Državama. Ovaj negativni zaokret prema Washingtonu u nizu arapskih i muslimanskih društava je stabilan i nije samo privremena reakcija.

Pravda protiv velikih sila; Moguće ali teško

Neshaba je o operativnim kapacitetima međunarodnopravnih mehanizama da se izbore sa "samostvorenim pravosudnim imunitetom" velikih sila, kada je terenska dokumentacija u suprotnosti sa njihovim zvaničnim narativom dodao:

- Izraz "imunitet" nije formalni pravni opis, već opisuje stvarnu političku pojavu: država izvodi napad, njene snage istražuju, njena vlada odlučuje koje informacije će objaviti, a zatim izjavljuje da istraga nije utvrdila nikakvu nepravdu. Međutim, to joj pravno ne daje za pravo da donese konačnu odluku i ima zadnju riječ, jer je međunarodno odgovorna za kršenja međunarodnog humanitarnog prava koje su počinile njene oružane snage. Postizanje međunarodne pravde protiv zvaničnika velikih sila je pravno moguće, ali politički i praktično mnogo teže od krivičnog gonjenja službenika od strane slabe države.

Unutrašnji zakoni vojski nisu zamena za međunarodne zakone

U odgovoru na pitanje, koliko je tumačenja pravila sukoba od strane moćnih vojski učinilo granicu između "vojne greške" i "ratnog zločina" praktično obesmišljenom u međunarodnom pravu, rekao je:

- Nažalost, naprotiv, to je dodatno otežalo dokazivanje ove razlike. Ali domaći vojni sukobi ne mogu promijeniti međunarodno pravo. Nijedna vojska ne može tvrditi da "naši zakoni o angažovanju dozvoljavaju ovaj napad" i onda okončati stvar. Pitanje je da li sama kolizijska pravila i način na koji se primjenjuju zaista ispunjavaju zahtjeve verifikacije, razlikovanja, proporcionalnosti i opreza.

Terenska dokumentacija protiv zvaničnih demantija

Neshaba je o tome da li je, u sadašnjoj strukturi međunarodnog prava, "princip odvraćanja" ograničen samo na slabije države ili se može pronaći mehanizam da "fenomen sistematskog poricanja" od strane stalnog člana Vijeća sigurnosti kao kršenje ljudskih prava odgovorio:

- Međunarodno pravo ne pretpostavlja da je vojna izjava zemlje koja je počinila zločin konačna pravna istina. Umjesto toga, na primjer, ozbiljna istraga zračnog napada može se osloniti na desetine izvora izvan kontrole vojske: svjedočenja preživjelih i svjedoka, bolničke zapise, forenzičke izvještaje, satelitske snimke, fotografije mjesta eksplozije, ostatke municije i njihove serijske brojeve, podatke o geolokaciji s fotografija i videa, telefonske zapise, slike s postojećih dronova, karte, snimke iz nadzornih sistema i analizu vremena i putanje projektila.

Zloupotreba humanitarnog prava za opravdanje rata

Kao odgovor na pitanje da li se može zaključiti da su u trenutnom pravnom sistemu Ženevske konvencije i humanitarno pravo postali alat za „legitimizaciju agresivnog ponašanja“ u suočavanju s modernim ratovima (posebno ratovima dronovima), a ne alat za zaštitu, rekao je:

- Ne vjerujem da je samo međunarodno humanitarno pravo postalo alat za legitimizaciju agresije, ali njegov jezik se može zloupotrebljavati u ovom kontekstu. Postoji fundamentalna razlika između dvije grane međunarodnog prava. Prvo je pravo upotrebe sile (jus ad bellum): da li je država imala zakonsko pravo da vodi rat ili koristi silu? Drugo je kako se, prema međunarodnom humanitarnom pravu (jus in bello), strane moraju ponašati tokom rata? Međunarodni komitet Crvenog križa jasno naglašava ovu razliku: zakoni ratovanja primjenjuju se čak i kada postoji neslaganje o zakonitosti upotrebe sile. Tako, na primjer, poštivanje principa proporcionalnosti tokom zračnog napada ne čini sam rat legalnim. Vrijedi i obrnuto.