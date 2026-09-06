Uslovi grupa otpora su obavezujući za iračku vladu

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahl al-Bayt (ABNA), kako se približava datum potpunog povlačenja američkih okupacionih snaga iz Iraka, u političkim i medijskim krugovima se pojavljuju spekulacije o predaji oružja otpora vladi. Kao odgovor, grupe otpora, uključujući brigade Sayyid al-Shuhada, iznijele su 10 uslova za ovaj vladin zahtjev.

Dr. Hassan al-Abadi, direktor Centra za strateške studije "Al-Manzar" i predstavnik brigada Sayyid al-Shuhada u Iranu, objasnio je u intervjuu za ABNA, osvrćući se na trenutne političke uslove u Iraku i politički pritisak koji Sjedinjene Države vrše na političare u zemlji: Tokom ovog perioda, kada vlada al-Zaidija, pod pritiskom Sjedinjenih Država, zahtijeva predaju oružja i prekid veza sa Narodnim mobilizacijskim snagama, neki džihadistički lideri, predvođeni Hadžom Abu Alaa al-Walaijem, odbacili su ponižavajuće uslove i smatrali ih američko-cionističkim uslovima usmjerenim na slabljenje osovine otpora i izrazili svoju poznatu rečenicu: "Ko god želi prodati svoje oružje, mi ćemo ga kupiti od njega." Nastavio je: Nakon što su se pojačali buka i pritisak SAD-a na irački antiteroristički aparat da uhapsi određeni broj mladih pripadnika otpora koji su napadali američke snage u Iraku, pristalice otpora i vođe otpora su naknadno zaključili da ove metode neće oslabiti njihovu odlučnost i volju, te su, kao rezultat pritiska na kampanju hapšenja, mladi pripadnici otpora predati Narodnim mobilizacijskim snagama.

Predstavnik Brigada Sayyid al-Shuhada u Iranu izjavio je: Nakon toga, Islamski otpor je izdao nekoliko saopštenja. Među njima možemo spomenuti monopol oružja u rukama otpora, suočavanje s Amerikancima i postizanje finansijske nezavisnosti za Irak. Deset tačaka koje je Islamski otpor najavio bile su poput gromoza za one koji razmatraju normalizaciju odnosa sa Sjedinjenim Državama.

U vezi s nekim od uslova iračkog otpora, rekao je: Ključne tačke uključivale su potpuno povlačenje okupacionih snaga, sprečavanje Iraka da postane baza za agresiju protiv susjednih zemalja, osnaživanje i jačanje iračkih oružanih snaga, postizanje finansijske nezavisnosti za Irak, kupovinu protivraketnih sistema za protivvazdušnu odbranu, a također i zahtjev za potpuno povlačenje svih okupacionih snaga iz sjevernog Iraka.

Irački stručnjak, procjenjujući ove uslove i stav iračke vlade da ih implementira, rekao je: Ovaj stav predstavlja jasno odbijanje predaje oružja, barem kratkoročno, jer su uslovi koje su postavile brigade Sayyid al-Shuhada veoma teški za sadašnju vladu na čelu s Alijem al-Zaidijem, pored činjenice da se neki od njih smatraju strateškim izazovom na nivou vojnih, sigurnosnih i političkih odnosa.

Rekao je: Zaključno, želio bih reći da iračka vlada nije u stanju ispuniti ove uslove.