Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Bahrein je posljednjih godina svjedočio nizu ekonomskih i političkih obećanja; od finansijskih reformi i programa ekonomskog prosperiteta do stvaranja radnih mjesta, poboljšanja stambenih uslova i podrške penzionerima.

Međutim, kritičari kažu da povećanje troškova života, poreza i računa za komunalije, uz nastavak ekonomskih problema, pokazuje da ta obećanja nisu uspjela donijeti opipljivu promjenu u općoj situaciji društva.

Ekonomska obećanja ostala su mrtvo slovo na papiru

Na političkoj sceni, bahreinska vlada se također uglavnom oslanjala na sigurnosne pristupe nakon događaja iz 2011. godine.

Kritičari smatraju da ograničeni politički prostor, slabljenje javnog učešća i isključivanje dijelova društva iz procesa donošenja odluka nisu rezultirali ničim drugim osim rastućim nezadovoljstvom i komplikacijom unutrašnje krize.

Vanjska politika; od normalizacije do zavisnosti

Istovremeno, Manamina vanjska politika se također suočava s kritikama; od normalizacije odnosa sa cionističkim režimom do pridruživanja vojnim koalicijama koje predvode strane sile.

Kritičari smatraju da su ovi pristupi, umjesto jačanja političke nezavisnosti Bahreina, povećali njegovu ovisnost o stranim akterima i doprinijeli njegovim unutrašnjim izazovima.

Kritičari tvrde da izlaz Bahreina iz ove situacije ne leži u isprobavanju starih recepata i hvalisanju, već u ponovnoj izgradnji javnog povjerenja, poštivanju volje naroda, proširenju političkog učešća, smanjenju ekonomskih pritisaka i osiguravanju socijalne pravde; put koji može utrti put stvarnoj stabilnosti i razvoju u zemlji.

U takvim okolnostima, kritičari smatraju da oslanjanje na ad hoc mjere i administrativna rješenja ne može riješiti nagomilanu političku i društvenu krizu u Bahreinu. Vjeruju da će, dok se ne riješe korijeni nezadovoljstva, od ograničenja političkog učešća i građanskih prava do ekonomskih pritisaka i diskriminacije, svaki novi plan samo promijeniti lice problema i neće pružiti izlaz iz trenutne ćorsokaka.