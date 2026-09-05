Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - Huckabee, američki ambasador na okupiranim teritorijama, sastao se s palestinskim Amerikancima tokom posjete Termeziji na Zapadnoj obali, koji su govorili o napadima doseljenika na sebe i svoje porodice. Naglasio je potrebu da se osigura sigurnost Palestinaca i rekao da oni koji čine nasilje trebaju očekivati ​​"ozbiljne posljedice". Ovaj stav, naizgled, predstavlja odbranu jasnog principa: napadanje civila i stvaranje terora ne smije ostati bez odgovora.

Ali ove riječi postavljaju ozbiljno pitanje za Washington: ako je zločin zločin, a terorizam terorizam, zašto se ovaj standard ne bi primjenjivao i na žrtve američkih vojnih operacija? Prije samo nekoliko mjeseci, u američkom napadu na školu u Minabu, prema objavljenim izvještajima, ubijeno je 186 ljudi, od kojih je većina bila djeca.

Nakon što je prikupljeno sve više dokaza o odgovornosti američkih snaga, američki ministar odbrane najavio je pokretanje sveobuhvatne istrage o incidentu; ovo je protumačeno kao ozbiljno priznanje američke odgovornosti u ovoj tragediji, a čak ni nakon 6 mjeseci od ovog zločina još uvijek nema službenog izvještaja.

Incident na vjenčanju u Kohstaku je noviji primjer. Tokom američkih napada na južni Iran, meta je bila stambena zgrada u kojoj se održavala vjenčana ceremonija, pri čemu su ubijene najmanje četiri osobe i ranjene desetine.

Američki zvaničnici istražili su incident tokom svojih operacija, a američki potpredsjednik JD Vance također je službeno objavio da Washington istražuje napad. U međuvremenu, stručnjaci za oružje i terenski dokazi zaključili su da je američka municija direktno pogodila mjesto vjenčanja, a SAD su, kao i uvijek, opravdale svoje akcije.

U Lamerdu, iako je CENTCOM negirao odgovornost za napad na sportsku dvoranu, nezavisne istrage i analize stručnjaka za oružje pružile su dokaze da je u napadu korišten američki projektil.

Glavno pitanje ovdje nisu samo riječi ambasadora, već dvostruki standard u definiranju nasilja i terorizma. Ako napad doseljenika na Palestinca povlači za sobom "teške posljedice", onda bi ubistvo djeteta u školi ili žrtvovanje žene i djeteta na vjenčanju trebalo mjeriti istim moralnim i pravnim standardom. Žrtve se ne mogu vrednovati na osnovu nacionalnosti ili geografije.

Huckabeejeve riječi dobijaju moralnu vrijednost kada se ista osjetljivost prema životima civila vidi i u američkoj politici i vojnim operacijama.

Glas američkog ambasadora dolazi iz nasilja doseljenika; ali pitanje javnog mnijenja je: Čiji glas treba podići za žrtve američkih bombi? Ako je „zločin zločin“, ovaj princip ne bi trebao biti primjenjivan samo na Zapadnoj obali; trebao bi biti isti u školama, sportskim stadionima, stambenim kućama, pa čak i vjenčanjima.