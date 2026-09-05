Britanski muslimani: Od brzog rasta stanovništva do izazova u suočavanju s islamofobijom

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), izvještaj koji je u januaru 2020. godine objavio list Daily Mail pokazao je da su muslimani u Britaniji najbrže rastuća i najprosperitetnija vjerska grupa u poređenju s kršćanima i sljedbenicima drugih religija. Izvještaj je zasnovan na statistikama koje je objavio Britanski zavod za nacionalnu statistiku i pripremljen je kao dio vladinog istraživačkog projekta za identifikaciju manjina i etničkih grupa u zemlji.

Rast muslimanske populacije

Prema izvještaju, broj muslimana u Britaniji porastao je sa 2,7 miliona u 2011. (4,7 posto ukupnog stanovništva) na 3,13 miliona u 2016. (5,6 posto stanovništva). To znači da je muslimanska populacija porasla za oko 16 posto za samo pet godina. Zavod za nacionalnu statistiku nije objasnio razlog ovog povećanja, ali drugi izvještaji ukazuju na značajno prelaženje Britanaca na islam posljednjih godina.

Ove brojke izazvale su ogorčenje krajnje desničarskih i populističkih pokreta u Britaniji, koji su podigli alarm za uzbunu zbog rastućeg utjecaja islama, koji vide kao prijetnju evropskoj moći i stabilnosti. Uprkos ovim zabrinutostima, britanska muslimanska zajednica je jedna od najjačih u Evropi u smislu finansijskog utjecaja, političkog prisustva i sposobnosti integracije.

Dugogodišnje historijske veze

Historija muslimansko-britanskih odnosa datira još iz srednjeg vijeka i križarskih ratova (od 11. do 14. stoljeća). U to vrijeme, slika o muslimanima bila je ozbiljno iskrivljena, a kršćani su ih nazivali "Saracenima". Ideja o Božanskoj religiji islama nije se ukorijenila u evropskim umovima sve do kraja 15. stoljeća.

U 16. stoljeću, kraljica Elizabeta I usvojila je politiku otvorenih vrata prema muslimanskom svijetu. Ova politika, dijelom u znak protesta protiv pape Pija V, uključivala je uspostavljanje trgovinskih odnosa i političkih saveza s islamskim silama tog vremena, poput Maroka, Osmanskog carstva i Irana. Ove mjere su pokrenule rane faze integracije i suživota između muslimana i Britanskog carstva.

Imigracija nakon Drugog svjetskog rata

Nakon Drugog svjetskog rata, Britanija je postala glavna destinacija za muslimansku imigraciju iz Azije, Bliskog istoka i Sjeverne Afrike. Danas je muslimansko stanovništvo poraslo na preko 3,138 miliona, uglavnom zaposlenih u industriji teških metala i trgovini, a neki rade i u medicinskim, inženjerskim i nastavničkim profesijama.

Prema autoru, Britanija je najliberalniji model u Evropi za muslimane da praktikuju svoju vjeru. Iako islam još nije zvanična religija, muslimanima je dozvoljeno da obavljaju bogosluženja u bilo koje vrijeme i na određenim mjestima. Izgradnja džamija, nošenje islamske odjeće i klanje životinja u skladu sa šerijatskim zakonom dozvoljeni su bez ograničenja koja se nalaze u mnogim evropskim prijestolnicama.

Egipatski novinar Al-Sayyid Abdel Fattah, koji je pet godina živio u Londonu, opisuje Britaniju kao popularnu zemlju za muslimane zbog njene relativne slobode da praktikuju svoju vjeru. Napomenuo je da se njegova supruga, koja je studirala na Univerzitetu u Londonu noseći hidžab, suočila s minimalnim uznemiravanjem (i to od strane krajnje desnice), što je manje uobičajeno u zemljama poput Italije i Francuske.

London: glavni grad islamske ekonomije

Jedinstveni pristup Ujedinjenog Kraljevstva prihvatanju manjina i davanju im relativne slobode donio je značajne političke i ekonomske koristi Londonu. Grad je postao glavni grad islamske ekonomije privlačeći investicije u toj oblasti. Od 2015. godine, banke nude islamske finansijske usluge, a broj finansijskih institucija koje se pridržavaju islamskog zakona dostigao je više od 20.

Britanski muslimani su također aktivni u političkom životu zemlje. Na izborima 2019. godine, 18 muslimanskih zastupnika ušlo je u Donji dom parlamenta, što je povećanje u odnosu na prethodne izbore (2017). Samo Laburistička stranka je istaknula 33 muslimanska kandidata, dok je Konzervativna stranka istaknula 22. Sadašnji gradonačelnik Londona, Sadiq Khan, prvi je musliman koji je obavljao funkciju gradonačelnika jedne evropske prijestolnice.

Društveni izazovi i podjele

Međutim, britanska muslimanska zajednica suočava se s nizom društvenih izazova, uključujući fragmentaciju i nedostatak kulturnog i ideološkog jedinstva. Nedostatak zakona o ličnom statusu zasnovanog na islamskim principima, kao i poteškoće u braku, razvodu i nasljeđivanju, druge su prepreke integraciji. Visoke stope nezaposlenosti i problemi s obrazovanjem i zdravstvom također doprinose ovim izazovima.

Govor mržnje i islamofobija

Uprkos relativnom prihvatanju, islamofobija i govor mržnje ostaju ozbiljan problem. Statistike pokazuju da je više od polovine rasističkih zločina u Velikoj Britaniji usmjereno na muslimane. Muslimanska zastupnica Zara Sultana je u suzama govorila o primanju uvredljivih i prijetećih poruka zbog svojih vjerskih uvjerenja. Ovaj fenomen se intenzivirao nakon napada 11. septembra 2001. godine i, prema mnogima, postao je "hronična glavobolja" za britanske muslimane.