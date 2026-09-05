Sudanska štamparska industrija uništena za 90% zbog rata

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), rat u Sudanu nije ciljao samo na materijalnu i ljudsku infrastrukturu zemlje, već je i suočio industriju štampanih medija s neviđenom krizom. Po prvi put u više od 120 godina, sudanska industrija štampanih novina potpuno je prestala s objavljivanjem, ostavljajući procijenjenih 90 posto radne snage u sektoru, ili oko 3.000 ljudi, nezaposlenima.

Pad sudanske štamparske industrije navodno je započeo krajem mandata predsjednika Omara al-Bashira i nastavio se pod premijerom Abdullahom Hamdokom. Međutim, trenutni sukob zadao je "konačni udarac" industriji.

Prije sukoba, broj aktivnih novina pao je sa 49 na 12, od kojih se većina borila s finansijskim problemima. S izbijanjem sukoba, sve štampane novine prestale su izlaziti.

Uspon digitalnih medija

U nedostatku štampanih novina, pojavile su se stotine web stranica i digitalnih platformi, od kojih se većina vodi pojedinačno. Međutim, novinari u Sudanu suočavaju se s problemima poput prekida interneta i poremećaja u komunikacijskim uslugama, što im otežava obavljanje profesionalnih dužnosti i ograničava pristup ljudi informacijama.

Sudanska štamparska industrija uništena za 90 posto nakon rata

Na specijaliziranom sastanku održanom u Kartumu, medijski stručnjaci i aktivisti razgovarali su o budućim izgledima štamparske industrije.

Stručnjaci na sastanku naveli su nekoliko izazova za oživljavanje štamparske industrije, uključujući visoke troškove proizvodnje, pad kupovne moći, pad budžeta za oglašavanje i promjenu čitalačkih navika prema digitalnom sadržaju.

Neki izdavači i novinari smatraju da, s obzirom na trenutne okolnosti, povratak papirnih novina možda nije ekonomski opravdan. Al-Obeid Ahmed Marouh, bivši generalni sekretar Sudanskog vijeća za štampu, smatra da je mogućnost za efikasan povratak štamparske industrije znatno smanjena i da industrija iz dana u dan opada. S druge strane, Ezzuddin, indijski urednik i izdavač, također smatra da štampane novine više nisu profitabilan ekonomski projekat u Sudanu i arapskom svijetu.

Iako su date preporuke za postepeni povratak štampanih novina, ekonomski i tehnički izazovi i promjene u ponašanju publike ostavili su budućnost industrije neizvjesnom. Prelazak na hibridne i digitalne modele čini se najneizbježnijim putem naprijed za sudanske medije.