SAD uvele sankcije turskoj banki Golden Global zbog navodnih veza s Iranom

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Ministarstvo finansija SAD-a u petak je sankcioniralo tursku banku Golden Global i dvije njene podružnice zbog veza s Iranom.

Ministarstvo finansija SAD-a tvrdi da su Golden Global Bank i njene podružnice "olakšale transakcije u vrijednosti od desetaka miliona dolara za Quds snage Korpusa islamske revolucionarne garde, dajući Iranu ključni bankarski pristup koji mu omogućava međunarodni transfer sredstava."

Ministarstvo finansija također je izdalo opće ovlaštenje za smanjenje transakcija sa sankcioniranim subjektima.

Ovaj potez je najnoviji u kampanji Trumpove administracije da izvrši ekonomski pritisak na Teheran šest mjeseci nakon što je rat Washingtona s Iranom doveo do naglog porasta cijena energije širom svijeta, prema Reutersu.

Ministar finansija Scott Bessant, koji je prošlog mjeseca najavio "ekonomski obračun" s iranskim finansijskim vezama širom svijeta, tvrdio je da Washington nastoji prisiliti Teheran da se vrati za pregovarački sto.

Bessant je u intervjuu za Reuters u nedjelju rekao da će Ministarstvo finansija vjerovatno svake sedmice nametati nove sekundarne sankcije, u početku usmjerene na banke, a dio su šire kampanje za pojačavanje ekonomskog pritiska na Iran.