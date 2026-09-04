Irak ima "čvrst i ozbiljan" stav u odbijanju bilo kakvog produženja prisustva međunarodne koalicije

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahl al-Bayt (ABNA), Qassem al-Araji, savjetnik za sigurnost iračkog premijera Alija Faleha al-Zayda, govorio je u intervjuu za Al-Arabi Network o naporima za povratak izbjeglica, organiziranje Narodnih mobilizacijskih snaga i jačanje granične sigurnosti, te naglasio da iračka vlada ozbiljno rješava pitanje povlačenja stranih snaga.

Al-Araji je napomenuo da bi povlačenje stranih snaga i čišćenje iračkog zračnog prostora od svih neiračkih aviona utrlo put praktičnim koracima za konsolidaciju oružja pod kontrolom iračke vlade i vrhovnog komandanta oružanih snaga.

U vezi s razgovorima s naoružanim grupama i mogućnošću njihove predaje, Al-Araji je rekao da ima dugogodišnje i pozitivne odnose s vođama i članovima tih grupa.

Napomenuo je da su oni "pružili veliku pomoć iračkom narodu i podnijeli velike žrtve te branili Irak i politički sistem od ISIL-a, Al-Kaide i drugih terorističkih grupa".

„Svaki pokušaj odgađanja povlačenja međunarodne koalicije dovest će do negativnih posljedica“, rekao je Qassem Al-Araji, dodajući da su frakcije posvećene jedinstvu političkog odlučivanja i teritorijalnom integritetu Iraka.

Al-Araji je napomenuo da je nekoliko okolnosti dovelo do pojave naoružanih grupa pod zastavom otpora, pripisujući to onome što je opisao kao akcije američkih snaga nakon invazije na Irak 2003. godine.

Objasnio je da se tekući razgovori s frakcijama odvijaju putem trostranog odbora sastavljenog od čelnika Koordinacijskog okvira, pod nadzorom premijera.

Razgovore je opisao kao pozitivne, navodeći da svi čekaju rok 30. septembra.

U intervjuu s novinarkom Monom Daher, Al-Araji je naglasio da će svaki pokušaj odgađanja povlačenja međunarodne koalicije dovesti do „negativnih posljedica“ i pozvao je sve strane, uključujući međunarodnu koaliciju, da se u potpunosti pridržavaju dogovorenog datuma.

Napomenuo je da je međunarodna koalicija izrazila spremnost da produži svoje prisustvo u Iraku, ali da je stav Iraka "čvrst i ozbiljan" u odbijanju bilo kakvog produženja.