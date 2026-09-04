Krv šehidskog vođe revolucije će definitivno biti osvećena

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Mojtaba Ferdowsipour, šef Ureda za zaštitu iranskih interesa u Egiptu, danas (petak) u intervjuu za Al-Mayadeen News Network, osvrćući se na odbrambene i vojne sposobnosti Islamske Republike Iran, naglasio je da su oružane snage naše zemlje sposobne ciljati američke vojne instalacije u regiji.

Ferdowsipour, ističući da nije moguće ciljati iransku infrastrukturu koristeći američke baze u zemljama regije bez iranskog odgovora, naglasio je da međunarodni zakoni ne dozvoljavaju zemljama regije da koriste svoj zračni prostor i zemljište kao početnu tačku za napade na Iran.

Šef iranskog Ureda za zaštitu interesa u Egiptu, ističući potrebu za formiranjem regionalne koalicije, rekao je da bi ova koalicija trebala pridati važnost političkoj, odbrambenoj i ekonomskoj saradnji između zemalja regije.

U drugom dijelu svog govora, upozorio je Sjedinjene Američke Države i cionistički režim da će Islamska Republika Iran definitivno osvetiti krv svojih šehida, posebno šehidskog vođe revolucije.

Ferdowsipour, ističući da Iran i Egipat uklanjaju prepreke u svojim odnosima, primijetio je: Odnosi Irana i Egipta su na pravom putu i dvije zemlje su u stalnom kontaktu jedna s drugom.