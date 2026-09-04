Francuski ministar vanjskih poslova: Rat koji nismo izabrali, ali plaćamo njegovu cijenu

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - Francuski ministar vanjskih poslova Jean-Noël Barrow, osvrćući se na kontinuiranu eskalaciju napetosti u zapadnoazijskoj regiji, rekao je da je Francuska spremna da provede međunarodnu misiju za ponovno otvaranje brodske rute u Hormuškom moreuzu.

U intervjuu za Radio France, Barrow je rekao da se Francuska i Velika Britanija već nekoliko mjeseci pripremaju za ovu međunarodnu misiju i da u njoj učestvuje nekoliko zemalja.

Francuski ministar vanjskih poslova naglasio je da će misija biti „nezavisna od uključenih strana i u isključivo defanzivnom položaju“ te da će njen cilj biti što prije obnavljanje pomorskog saobraćaja kada uslovi to dozvole. Pariz je ranije ponovio ovu tvrdnju, rekavši da će misija biti provedena nakon što se u regiji uspostavi mir.

Međutim, Kazem Gharibabadi, zamjenik šefa odjela za pravne i međunarodne poslove u iranskom Ministarstvu vanjskih poslova, rekao je: „Svaki evropski brod koji želi prići Hormuškom moreuzu je naša legitimna meta. Politika Islamske Republike Iran je da se Hormuški moreuz nikada neće vratiti u stanje prije rata.“

Nastavljajući razgovor, Barrow je tvrdio da se Francuska protivi američko-izraelskom ratu protiv Irana, dodajući: „Ovo je rat koji nismo podržali i koji nismo sami izabrali, ali danas plaćamo cijenu, troškove u cijenama goriva, ekonomiji, poreskim prihodima i, kao rezultat toga, pritiske na budžet, a također i na kupovnu moć francuskog naroda.“

Odgovarajući na pitanje o svrsi slanja nosača aviona „Charles de Gaulle“ u regiju Zapadne Azije, francuski ministar vanjskih poslova je također rekao da je brod poslan u regiju u prvim danima rata kako bi zaštitio francuske građane, kao i zemlje koje su prijatelji ili saveznici Francuske i koje su bile meta iranskih napada.

Također je rekao: „Francuski predsjednik je odlučio zadržati Charlesa de Gaullea u regiji duži vremenski period kako bi pripremio teren za željenu međunarodnu misiju; misiju koja je trebala biti korištena prvo u oblasti uklanjanja mina, a zatim, ako je moguće, za pomoć brodskom saobraćaju ako se Iran i Sjedinjene Države pridržavaju postignutog sporazuma i ako se otvori Hormuški moreuz.“

Naglašavajući važnost Hormuškog moreuza, Barrow je rekao da je ovaj moreuz jedno od glavnih čvorišta međunarodne trgovine i da će njegovo zatvaranje imati važne posljedice. Izjave francuskog ministra vanjskih poslova došle su u vrijeme kada je Hormuški moreuz bio otvoren prije vojne agresije na Iran, a zatvaranje ovog plovnog puta posljedica je nesigurnosti koju su Sjedinjene Američke Države i cionistički režim nametnuli regiji i Hormuškom moreuzu od 30. marta prošle godine.

Istovremeno, Barrow je naglasio da je prioritet Francuske da se ponovo ne nađe u takvoj situaciji i da Francuska ne bi trebala ponovo upasti u zamku rata koji nije njen rat i koji nije birala. Francuski ministar vanjskih poslova također je rekao da bi zatvaranje vitalnih ruta moglo utjecati na uvoz zemalja i da je zato Francuska, zajedno sa svojim regionalnim i evropskim partnerima, tokom ljeta počela proučavati i dizajnirati alternativne trgovinske rute.

Barrow je ove izjave dao dok je Evropska unija nedavno podržala američku ekonomsku kampanju protiv Irana.

Glasnogovornik iranskog Ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei izjavio je u vezi s tim: „Ako Evropa misli da trošenjem novca na Iran može steći poštovanje i stvoriti sebi poziciju u SAD-u, duboko se vara.“

Pojasnio je: „Iskustvo pokazuje da popuštanje i podređenost SAD-u, kao strani koja je arogantna, pretjerana i nasilna, samo povećava apetit američke strane.“