Frontovi u zapadnom Taizu se rasplamsavaju; Jemenske oružane snage napreduju prema Bab al-Mandabu

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahl al-Bayt (ABNA), jemenske oružane snage uspjele su ostvariti vojni napredak u brojnim područjima s pogledom na moreuz Bab al-Mandab u zapadnom Taizu u posljednjih nekoliko sati. Ovaj napredak uslijedio je nakon teških sukoba sa grupama povezanim sa Saudijskom Arabijom na dva strateška fronta, "Al-Kadaha" i "Maqabna". Dva fronta koja kontroliraju glavne rute snabdijevanja na zapadu provincije Taiz, a ove grupe ih koriste za jačanje svojih snaga na raznim frontovima u ruralnim područjima zapada provincije.

Zapadni Taiz; Novo bojno polje

Prema izvještaju libanonskih novina "Al-Akhbar", dva spomenuta fronta su od velikog značaja u pogledu sigurnosti tjesnaca Bab al-Mandab jer se smatraju geografskom dubinom i kopnenim ulazom prema zapadnoj obali, gradu Al-Mukha i ovom tjesnacu. Regija Al-Kadha je također veza između planinskih područja i zapadne obale Jemena, a njena kontrola omogućit će napredovanje prema Al-Barhu, a zatim Al-Mukhi. Osim toga, kontrola ove regije značit će dominiranje rutom za prebacivanje snaga i opreme iz Adena i Lahja do zapadne obale Jemena.

Stoga je porasla zabrinutost grupa povezanih sa Saudijskom Arabijom zbog potpunog pada ovih frontova u ruke jemenskih oružanih snaga. Taj događaj koji bi, prema izvorima bliskim ovim grupama, mogao stvoriti novu prijetnju brodarstvu u tjesnacu Bab al-Mandab.

Al-Kadaha; Strateško usko grlo na ruti od Taiza do Al-Mokhe

Lokalni izvori u Taizu rekli su listu Al-Akhbar da su se sukobi, u kojima su korištene različite vrste oružja, dogodili između dvije strane u četiri glavna dijela osovine Taiz, i to u Al-Tuwayru, Al-Ahtubu, Al-Kuwaihi i Jabal Ghabariju.

Prema tim izvorima, jemenske oružane snage napale su vojna okupljanja u Al-Kadahi nakon što su primile obavještajne informacije o namjeri grupa povezanih sa Saudijskom Arabijom, uključujući brigade Al-Nasr povezane s osovinom Taiz i pod kontrolom stranke Islah, da napadnu linije kontakta uz saudijsku podršku i planiranje.

Nasuprot tome, vojni izvori povezani sa strankama povezanim sa Saudijskom Arabijom objavili su da su se sukobi proširili na četiri fronta. Neki od ovih frontova nalaze se u području grada Al-Waziyyah, drugi u području Muzaa, a treći front se nalazi u osovini Al-Barh na zapadu Taiza. Sukobi su se nastavili i na frontu Al-Kadha, koji se nalazi unutar okruga Al-Maafer, kao i na frontovima Al-Ahtub i Al-Kuwaiha unutar okruga Jabal Habashi.

Jemenske oružane snage napreduju u visoravnima

Dok aktivisti bliski UAE optužuju "Vojsku pobjede" za predaju fronta Al-Kadha, informirani izvori s terena rekli su novinama Al-Akhbar da su se jemenske oružane snage žestoko sukobljavale sa grupama povezanim sa Saudijskom Arabijom na frontovima Maqbaneh i Jabal Habashi.

Do ovih sukoba došlo je nakon što su jemenske oružane snage uspjele preuzeti kontrolu nad područjima uključujući "Hamru", "Al-Quz Al-Asfal", "Al-Rahbu", "Teppe Al-Khazan" i "Masanah", kao i nekoliko drugih strateških položaja, jučer ujutro. Osim toga, preuzeli su kontrolu nad planinskim lancima s pogledom na sela "Al-Afirah", "Al-Nawaih" i "Al-Udhayr", nekoliko brda u gradu Muzaa i planinskim lancem "Al-Barasha" s pogledom na grad Hays.

Prema izvorima, grupe povezane s Tariqom Salehom trenutno pokušavaju povratiti neke od ovih položaja koji su pali u ruke jemenskih oružanih snaga. Ova operacija se provodi uz podršku snaga salafijske "Brigade Al-Amaliqah" na jugu Jemena.

Žrtve u redovima snaga povezanih sa Saudijskom Arabijom

Dok su grupe povezane sa Saudijskom Arabijom priznale da je nekoliko njihovih zapovjednika ubijeno u sukobima u Al-Kadhi i Maqbanehu, agencija "Agency France-Presse" potvrdila je, pozivajući se na izvore u tim grupama, da je 13 njihovih snaga ubijeno.

Mediji povezani sa vladom u Adenu koju podržava Saudijska Arabija također su objavili da se žestoki sukobi nastavljaju na raznim frontovima zapadno od Taiza i izrazili zabrinutost zbog urušavanja strateškog puta između Taiza i Al-Mukhe u području Al-Kadhe. Međutim, tvrdili su da su naoružane grupe bliske Saudijskoj Arabiji uspjele ponovo zauzeti dva vojna položaja na frontu Al-Kadha nakon što su ih jemenske oružane snage zauzele.

Nakon toga, izvori bliski vladi u Adenu koju podržava Saudijska Arabija potvrdili su pad "planine Nu'man" na frontu Al-Habashi. Ova planina uključuje važne položaje i nadgleda opsežne vojne rute snabdijevanja koje povezuju nekoliko frontova.

Al-Habashi; ključna tačka u jednačinama na terenu zapadno od Taiza

Aktivisti u gradu Al-Mukha, pak, optužili su snage stranke Islah da se povlače sa strateških položaja na Al-Habashiju i predaju Al-Habashija. Prema njihovim riječima, ova akcija je navela jemenske oružane snage da preuzmu kontrolu nad nekoliko položaja oko planine i presjeku rute snabdijevanja združenih snaga povezanih sa Saudijskom Arabijom.

Dok su aktivisti bliski Tariku Salehu na zapadnoj obali Jemena upozoravali na posljedice pada područja s pogledom na tjesnac Bab al-Mandab po sigurnost plovidbe u tjesnacu, vojni izvori u zapadnom Taizu predvidjeli su da će se sukobi intenzivirati u narednim danima.

Također, komanda Salw Fronta na jugoistoku provincije, koja je pod kontrolom vlade Adena koju podržava Saudijska Arabija, objavila je da je uvedena zabrana putovanja noću u području "Izlat al-Dhaba" i nekoliko drugih područja zbog njihove lokacije na liniji direktnog kontakta.

Ulazak raketa i dronova u jednačinu zapadno od Taiza

U tom kontekstu, snage povezane s Tariqom Salehom - članom Predsjedničkog vijeća Adena koje podržava Saudijska Arabija - i sa sjedištem na zapadnoj obali Jemena potvrdile su da su bile meta niza raketnih napada.

Izvori bliski ovim snagama objavili su da su jemenske oružane snage napale njihove kampove u ruralnim područjima Al-Mukhe i južnog Al-Khokhe s oko 14 balističkih raketa i nekoliko dronova.

Ovi izvori također su tvrdili da su sistemi protuzračne odbrane parirali nekim od dronova, umanjujući mogućnost da su raketni napadi jemenskih oružanih snaga imali utjecaj na mjesto operacija.

Međutim, drugi izvori u Al-Mukhi i Al-Khokhi naglasili su da su novi napadi izazvali velike eksplozije u nekoliko vojnih kampova. To, rekli su, ukazuje na to da su napadi vjerovatno bili usmjereni na skladišta oružja i pojačanja.