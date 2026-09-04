270.000 ljudi napustilo je okupirane teritorije u posljednje tri godine / Bijeg elite iz Izraela postao je nekontrolirana kriza

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), hebrejske novine Haaretz otkrile su da je u posljednje tri godine oko 270.000 stanovnika okupiranih teritorija napustilo teritorije.

Povećanje imigracije s okupiranih teritorija dolazi usred rata u Gazi koji traje od 2023. godine, rata koji se proširio širenjem frontova iz Libana u Iran, Jemen i Irak, te ciljanim operacijama Fronta otpora, nanoseći velike gubitke okupacijskom režimu.

Novine su napisale da je broj ljudi koji su emigrirali visok, a među njima su doktori, inženjeri, akademici i oni s visokim primanjima. Akademska istraživanja na okupiranim teritorijama pokazuju da je sve veća imigracija iz Izraela postala ekonomska kriza za režim, jer gubi poreske resurse i kvalifikovanu radnu snagu.

Prema studiji koju su proveli profesori Itai Ater, Nitai Bergman i Doron Zamir sa Univerziteta u Tel Avivu, a čiji su rezultati objavljeni u cionističkom mediju Walla, Izrael godišnje gubi oko 910 miliona šekela (skoro 250 miliona dolara) poreskih prihoda zbog imigracije. Neke dodatne procjene pokazuju da je taj gubitak u periodu od 20 mjeseci, od 2023. do 2024. godine, iznosio 1,5 milijardi šekela.

Ono što ovaj trend čini još alarmantnijim jeste eksponencijalna stopa kojom se ovaj gubitak povećava. U 2020. godini iznos izgubljenih poreza iznosio je 256 miliona šekela, ali se za četiri godine ova brojka skoro učetverostručila. Ovaj skok, prema istraživačima, odražava promjenu u sastavu emigranata, tako da sada okupirane teritorije napuštaju ne samo nezaposleni mladi ljudi ili oni koji namjeravaju izbjeći plaćanje poreza, već i oni s visokim primanjima i veliki poreski obveznici.