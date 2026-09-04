Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Reuters je izvijestio: Analiza slika i videa stručnjaka za oružje, koju je provjerio Reuters, pokazuje da napad koji je u utorak bio usmjeren na vjenčanje u južnom Iranu nije bio rezultat greške iranske odbrane, niti je bio rezultat šrapnela ili zalutale američke municije, već direktan pogodak američkog oružja.

U izvještaju Reutersa navodi se da su četiri stručnjaka za oružje, nakon pregleda provjerenih slika i videozapisa, izjavila da je obrazac razaranja na mjestu incidenta u skladu s direktnim pogotkom američke municije i da su Sjedinjene Države direktno ciljale ceremoniju vjenčanja u Siriku. Trojica od ovih stručnjaka naglasila su da je municija gotovo sigurno bila američko oružje, a ne iranski odbrambeni projektili.

Trevor Ball, bivši tehničar za uništavanje municije američke vojske i viši tehnički analitičar za obavještajne podatke o oružju, rekao je nakon pregleda slika da se čini da je šteta uzrokovana municijom koja je eksplodirala pri udaru u plafon ili neposredno iznad njega.

Također je komentirao fragmente koje su objavili iranski mediji, rekavši da neki od ostataka podsjećaju na JSOW oružje, vođenu, jedrilicu koju koristi američka vojska.

Gareth Colt, stručnjak za oružje i penzionisani brigadni general britanske vojske, složio se s Ballovom analizom, rekavši da ukupnost dokaza više ukazuje na upotrebu američke zračne municije od 500 funti nego na iransku protivvazdušnu odbrambenu raketu. Sebastian Schott, profesor istraživač na Institutu za istraživanje mira u Oslu, također je pregledao slike i video snimke incidenta i rekao da ugao udara nije bio u skladu s raketom protivvazdušne odbrane i da rupa u krovu kuće nije bila u skladu s hipotezom da je municija skrenuta s telekomunikacijskog tornja.

Prema izvještaju, dva američka zvaničnika potvrdila su da je američka vojska napala područje Koohestaka 1. septembra (10. septembra), a meta je bio gradski telekomunikacijski toranj. Toranj se nalazio 135 metara od mjesta vjenčanja i, prema iranskim izvorima, pogođen je oko 21:30 po lokalnom vremenu.

Četiri osobe, uključujući četverogodišnje dijete i 16-godišnjeg tinejdžera, poginule su u napadu, a 68 drugih je povrijeđeno. Očevidac je u glasovnoj poruci rekao nekoliko trenutaka nakon eksplozije: Koohestak je uništen. Četiri, pet, 10 kuća je uništeno. Mnogi ljudi su zarobljeni pod ruševinama.

New York Times je prethodno izvijestio da analiza video snimaka i slika ostataka oružja na mjestu bombardiranja odgovara komponentama JSOW navođene bombe u posjedu američke vojske.

Islamska revolucionarna garda (IRGC) je u svojoj izjavi br. 7 časnom narodu Kuvajta objavila da je u ovom žestokom napadu pogođeno gotovo 70 nevinih ljudi, a da su četiri od njih, uključujući dijete, poginule. Kao odgovor na ovaj zločin, IRGC je pokrenuo kombinovani napad raketama i dronovima na sjedište i rezidenciju američkog komandanta baze Ali al-Salem, ubivši nekoliko neprijateljskih elemenata i zapalivši hangar za dronove i rampu na kojoj su bili raspoređeni dronovi koji su učestvovali u napadima na ljude.