Al-Wefaq Bahrein: Novi kraljev dekret je povratak plemenskom sistemu i sigurnosnoj kontroli nad javnim životom

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), izdavanjem novog dekreta kralja Bahreina, sjena policijskih pristupa nad administrativnom strukturom zemlje ponovo je postala teža. U oštroj izjavi, zajednica Al-Wefaq opisala je oživljavanje muhtarskog sistema pod direktnom komandom ministra unutrašnjih poslova kao alat za sigurnosnu kontrolu nad zglobovima javnog života i potpuno eliminisanje učešća naroda u imenovanju lokalnih zvaničnika.

Bahreinska nacionalna islamska zajednica Al-Wefaq (najveći revolucionarni pokret u Bahreinu) osudila je Kraljevski dekret br. 38 iz 2026. godine, kojim su u Zakon o pokrajini dodani novi članovi koji omogućavaju imenovanje "jednog ili više muhtara" (lokalnih poglavara) za svaku pokrajinu odlukom ministra unutrašnjih poslova.

Zajednica je u saopštenju objavila da ova odluka ukazuje na povlačenje vladajućeg režima od modela "moderne institucionalne vlade" i prelazak na "plemenske sisteme". Također se naglašava da bahreinske vlasti nastavljaju sa svojim policijskim i sigurnosnim pristupom.

Iako su historijske dužnosti muhtara povezane sa društvenim aspektima, ovaj kraljevski dekret stavio je Mukhtare pod Ministarstvo unutrašnjih poslova; gdje vlada ide novim putevima ka militarizaciji države i preuzimanju detalja javnog života. Ovo ukazuje na sigurnosnu prirodu koju će novi sistem Muhtara poprimiti, posebno s obzirom na to da uredba u svom članu "Br. 11" eksplicitno navodi da je ministar unutrašnjih poslova taj koji određuje ovlaštenja, dužnosti i regulaciju rada Muhtara.

Grupa je dodala: „Dok se zemlje kreću ka demokratskim administrativnim sistemima, vlast u Bahreinu se odvaja od svog historijskog konteksta i vraća se u eru prije moderne države, jer kraljevska uredba nalaže ministru unutrašnjih poslova da imenuje muhtare direktno i bez konsultacija s ljudima u regiji, a kamoli da im da pravo da ih biraju ili nominuju na osnovu konvencionalnih demokratskih metoda.“

Zvanična novinska agencija Bahreina, BANA, izvijestila je da je vladar Bahreina, Hamad Isa Al Khalifa, izdao uredbu kojom se mijenjaju neke odredbe "Uredbe sa zakonom br. 17" iz 2002. godine u obliku Uredbe br. 38 iz 2026. godine. Shodno tome, za svaku pokrajinu određen je jedan ili više muhtara, koje odlukom imenuje ministar unutrašnjih poslova između imena koje predloži nadležni guverner. Njihov mandat je četiri godine, a može se produžiti za jedan ili više dodatnih mandata, a ministar unutrašnjih poslova može razriješiti muhtara dužnosti prije isteka njegovog mandata, na osnovu prijedloga nadležnog guvernera.