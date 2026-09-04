Južna Koreja negira slanje trupa u Hormuški moreuz / Slanje trupa u Hormuški moreuz još nije finalizirano

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), kancelarija južnokorejskog predsjednika negirala je izvještaje da Seul razmatra slanje trupa u Hormuški moreuz i naglasila da detalji o njegovom učešću u regionalnoj stabilnosti još nisu finalizirani.

Plava kuća je u saopštenju novinarima rekla: "Ovo je netačno. "Detalji ovog pitanja još nisu odlučeni", objasnila je kancelarija.

Južna Koreja je u pregovorima s drugim zemljama o tome kako pomoći u obnavljanju mira i stabilnosti u regiji i Hormuškom moreuzu.

Južnokorejska Plava kuća je u petak saopštila da tekući sigurnosni pregovori sa Sjedinjenim Državama do sada nisu postigli nikakav napredak.

Plava kuća je odbacila tvrdnje da Seul "nije ponudio nikakvu pomoć u vezi s Hormuškim moreuzom", objašnjavajući da opcije koje su razmatrane u vezi s moreuzom uključuju vojne mjere. U tom smislu, Plava kuća je saopštila da je pitanje poluprovodnika među temama o kojima su razgovarale dvije strane.

U međuvremenu, južnokorejski mediji su izvijestili da vlada razmatra raspoređivanje neborbene opreme u Hormuškom moreuzu, uključujući brod za pomorsku logističku podršku i avion za pomorsku patrolu.

Prema izvještajima, južnokorejska vlada je dala prioritet misiji koja se fokusira na osiguranje sigurnosti plovidbe u Hormuškom moreuzu i pružanje podrške, umjesto direktnog učešća u borbenim operacijama.

Izvještaji u nekoliko južnokorejskih medija ukazuju na to da vlada radi na potrebnim procedurama za dobijanje parlamentarnog odobrenja za taj potez, uključujući podnošenje zahtjeva za odobrenje parlamentu ovog mjeseca nakon što ga kabinet pregleda.

Kancelarija južnokorejskog predsjednika saopštila je da Seul razmatra praktične načine za osiguranje slobode plovidbe u Hormuškom moreuzu, ali izvještaji tvrde da je vlada odlučna da rasporedi vojnu opremu, potez koji "nije daleko od stvarnosti".

Južnokorejski emiter JTBC je ranije izvijestio da vlada razmatra mogućnost slanja trupa u Hormuški moreuz i da razrađuje detalje potrebne za dobijanje parlamentarnog odobrenja.

Južna Koreja i Sjedinjene Američke Države započele su razgovore u junu 2026. godine kako bi implementirale niz sigurnosnih sporazuma i razgovarale o pitanjima od obostranog interesa.

Američki predsjednik Donald Trump je u augustu na društvenim mrežama objavio da je smanjio obim zajedničkih vojnih vježbi SAD-a i Južne Koreje, navodeći kao jedan od razloga odbijanje Seula da pomogne Washingtonu u ratu protiv Irana.