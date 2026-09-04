Intenzivni sukobi u Al-Qararahu; Brigade Al-Quds objavile sprečavanje operacije otmice i ubijanje plaćenika

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - Brigade Kuds (Quds Brigades), vojno krilo Palestinskog islamskog džihada, objavile su da su spriječile operaciju otmice jednog od njihovih boraca od strane grupe cionističkih plaćeničkih milicija u južnom Pojasu Gaze, ubivši i ranivši njihove članove.

Prema Al Jazeeri, Brigade Kuds (Quds Brigades) izdale su saopštenje u kojem se navodi: Naši borci sukobili su se s agresorskom grupom milicija povezanih sa cionističkim neprijateljem u području Al-Qara, koje se nalazi sjeverno od Khan Yunisa u južnom Pojasu Gaze. Brigade Kuds su dodale: Ova grupa je namjeravala oteti jednog od naših boraca.

Saopštenje se nastavlja: Nakon što je ova operacija otkrivena, dronovi cionističke vojske poduzeli su akciju u znak podrške ovim plaćeničkim snagama; marionetski elementi pogubili su i učinili šehidima našeg borca ​​prije nego što su pobjegli i povukli se iz tog područja.

Brigade Al-Quds su naglasile: Tokom povlačenja iz područja Al-Qararah, plaćenička grupa je bila prisiljena evakuirati svoje mrtve i ranjene elemente, koji su bili zarobljeni tokom sukoba s našim borcima, s bojnog polja.