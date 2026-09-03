Iranska islamska revolucija bila je inspiracija za borbu protiv velikih sila

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - Najjar, potpredsjednik Skupštine islamskih učenjaka Južne Afrike, osvrćući se na utjecaj Islamske revolucije u Iranu na nacije svijeta koje teže slobodi, izjavio je: Mi, narod Južne Afrike, mnogo smo naučili iz ove revolucije, posebno nakon Islamske revolucije u Iranu 1979. godine.

Nastavio je: Islamska revolucija nam je pokazala da se društvene snage i volja naroda mogu suprotstaviti velikim silama, pa čak i izazvati sile koje izgledaju nepobjedive.

Potpredsjednik Skupštine islamskih učenjaka Južne Afrike naglasio je: Iskustvo Islamske revolucije u Iranu dokazalo je narodima svijeta da bez obzira koliko su velike suprotstavljene sile, narod i ujedinjeno društvo mogu im se suprotstaviti.

Zaključno, Najjar je naglasio pobjedu pokreta otpora protiv ugnjetavanja i arogancije i rekao: Uz Božju pomoć i jedinstvo muslimana, front ugnjetavanja i arogancije bit će poražen, a muslimanski i slobodoljubivi narodi svijeta oblikovat će drugačiju budućnost oslanjajući se na vjeru i jedinstvo.