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Iranska islamska revolucija bila je inspiracija za borbu protiv velikih sila

3 septembar 2026 - 23:42
News ID: 1861194
Iranska islamska revolucija bila je inspiracija za borbu protiv velikih sila

ABNA24: Najjar, potpredsjednik Skupštine islamskih učenjaka Južne Afrike, osvrćući se na dubok utjecaj Iranske islamske revolucije na nacije svijeta koje teže slobodi, naglasio je da je narod Južne Afrike iz ove revolucije naučio da društvene snage i volja naroda mogu odoljeti velikim silama, pa čak i izazvati sile koje izgledaju nepobjedive.

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - Najjar, potpredsjednik Skupštine islamskih učenjaka Južne Afrike, osvrćući se na utjecaj Islamske revolucije u Iranu na nacije svijeta koje teže slobodi, izjavio je: Mi, narod Južne Afrike, mnogo smo naučili iz ove revolucije, posebno nakon Islamske revolucije u Iranu 1979. godine.

Nastavio je: Islamska revolucija nam je pokazala da se društvene snage i volja naroda mogu suprotstaviti velikim silama, pa čak i izazvati sile koje izgledaju nepobjedive.

Potpredsjednik Skupštine islamskih učenjaka Južne Afrike naglasio je: Iskustvo Islamske revolucije u Iranu dokazalo je narodima svijeta da bez obzira koliko su velike suprotstavljene sile, narod i ujedinjeno društvo mogu im se suprotstaviti.

Zaključno, Najjar je naglasio pobjedu pokreta otpora protiv ugnjetavanja i arogancije i rekao: Uz Božju pomoć i jedinstvo muslimana, front ugnjetavanja i arogancije bit će poražen, a muslimanski i slobodoljubivi narodi svijeta oblikovat će drugačiju budućnost oslanjajući se na vjeru i jedinstvo.

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