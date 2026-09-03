Okvirni sporazum je "sraman, zlokoban i ilegalan"

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - frakcija "Odanost otporu" u libanskom parlamentu izdala je saopštenje u kojem osuđuje zločin koji je počinio Muamer Gadafi, bivši libijski diktator, i njegov režim otmicom imama Muse Sadra i njegova dva pratioca, šejha Muhameda Yaquba i novinara Abbasa Badreddinea.

Prema novinskoj agenciji Al-Ahd, frakcija je objavila da nepravda nanesena narodu, zemlji i cilju Libana ovim zločinom nije skrivena ni od koga, a njen cilj je bio ušutkati glas koji je branio ljudsko pravo naroda da se suprotstavi ugnjetavanju, odupre neprijatelju i živi u sigurnosti, suverenitetu i dostojanstvu.

Frakcija Odanost otporu je također naglasila: "Još jednom obnavljamo svoju odanost imamu Musi Sadru, a njegovi potomci u Hezbolahu i Pokretu Amal ostat će nepokolebljivi u održavanju pristupa otpora kako bi branili zemlju i njen narod i oslobodili libanonsku zemlju."

Okvirni sporazum; Sramotno, zlokobno i ilegalno

Osvrćući se na politička i terenska dešavanja u Libanu, ova frakcija je dalje objavila da su nade i proračuni libanonske vlade uništeni nakon neuspjeha njenog pristupa ustupcima u "Okvirnom sporazumu" sa cionističkim režimom; sporazuma koji je "sraman, zlokobno, ilegalno i suprotno ustavu".

Frakcija Lojalnost otporu dodala je: Sada je postalo jasno da cionistički režim koristi Okvirni sporazum kao pokriće za nastavak zločina genocida protiv svega što je vezano za život na okupiranim teritorijama, kao i za nastavak napada na sela u južnom Libanu.

Frakcija je naglasila da libanonska vlada više nema nikakav izgovor da nastavi ovaj destruktivni pristup protiv vlade i zemlje, osim da zadovolji vladu SAD-a, a njena literatura o opravdanju je također postala istrošena i više nikoga ne uvjerava.

Parlamentarna frakcija Hezbollaha dalje je naglasila: Umjesto da nastavi svoju tvrdoglavost i poricanje stvarnosti, vlada bi trebala napustiti ovaj pristup; Jer će njen nastavak produbiti nacionalnu krizu i učvrstiti prisustvo okupatora i njihovih kriminalnih djela.

Frakcija je također naglasila da ravnodušnost libanonske vlade prema prihvatanju svojih nacionalnih odgovornosti protiv agresije cionističkog režima i njenih posljedica ukazuje na "kliničku smrt" ove vlade prema narodu u pitanjima egzistencije. U saopštenju se navodi da je ravnodušnost vlade prema svojim nacionalnim odgovornostima, posebno prema izbjeglicama i patnji povrijeđenih, te njeno izbjegavanje obaveza, još jedan znak ove situacije.

Frakcija Lojalnost otporu naglasila je da je neprijateljstvo prema cionističkom režimu "uslov zasnovan na ugovoru između Libanaca" koji je konsolidovan Taifskim sporazumom i skupom zakona, a njegovi korijeni su formirani od formiranja cionističkog režima i njegovih kontinuiranih zločina protiv libanonskog naroda i okupacije teritorije zemlje.

Frakcija Lojalnost otporu dodala je: Insistiranje libanskog predsjednika na stavu kojim je više puta naglasio nastojanje da se okonča stanje neprijateljstva prema cionističkom režimu predstavlja namjerno nepoštivanje ugovora, zakona i patnji libanskog naroda.

Frakcija je naglasila da je neprijateljstvo prema cionističkom režimu, s obzirom na kontinuiranu okupaciju tuđih zemalja silom i njegov rasistički i isključivi pristup, neizbježna situacija i da niko, bez obzira na svoj stav ili položaj, neće moći ukloniti ili izbrisati ovu situaciju iz libanskog zakona, kao i iz kulture naroda i autentičnosti njihove nacionalne pripadnosti.