Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), američki potpredsjednik JD Vance, na konferenciji za novinare u Bijeloj kući danas (četvrtak), negirao je saznanja o napadu na vjenčanje u regiji Sirik u Iranu, tvrdeći: "Američka vojska nikada ne cilja civile u sukobima! Nikada nećemo ovo učiniti i nikada prije nismo ovo učinili!"

Vanceova tvrdnja je u jasnoj suprotnosti s historijom američke vojne agresije, uključujući napad na školu Shajare Tayyiba u okrugu Minab u Iranu tokom Ramazanskog rata. U ovom napadu, koji se dogodio 29. marta 1404. godine, Osnovna škola Shajare Tayyiba u Minabu, sa 264 učenika, bila je meta američkih projektila, što je rezultiralo mučeničkom smrću 168 učenika u dobi od 7 do 12 godina, kao i njihovih nastavnika i roditelja.

Novinar je pitao Vancea o tome „što Iranci tvrde da je u napadu na vjenčanje ranije ove sedmice ubijeno nekoliko ljudi“, a umjesto da prihvati odgovornost za zločin u ime svoje zemlje, Vance je tvrdio: „Iranski državni mediji nisu baš dobro izvještavali o tome šta se dogodilo. Imam velike sumnje u tu tvrdnju! Ali ono što mogu reći sa 100-postotnom sigurnošću je da Sjedinjene Države, za razliku od Irana, nikada ne ciljaju civile tokom vojnih operacija.“

Također je ustvrdio: „Nažalost, ponekad se stvari dogode, ali u ovom konkretnom slučaju mi ​​to istražujemo. Opet, to je velika razlika između Sjedinjenih Država i Irana. Kada naša vojska napravi grešku, uči iz nje kako bi poboljšala svoje performanse!“

U to vrijeme Washington ne samo da nije prihvatio odgovornost za zločin u školi Minab i druge zločine u ramazanskom ratu, već nije poduzeo nikakve mjere suprotne Vanceovoj tvrdnji.

U napadima 10. septembra, dijelovi provincije Hormozgan, Bandar Abbas, Sirik, Jask i Qeshm napadnuti su od strane američkog neprijatelja, te je kao rezultat toga meta bila stambena četvrt u gradu Siriku i ceremonija vjenčanja.

Islamska revolucionarna garda je u svojoj izjavi br. 7 plemenitoj naciji Kuvajta objavila: „Sinoć su djeca Sotone, od kojih su neka stacionirana u bazama velikog Sotone u Kuvajtu, počinila veliki zločin u regiji i, u teškom kršenju ljudskih prava, američka vojska koja ubija djecu pretvorila je ceremoniju vjenčanja mladog i uglednog sunitskog para u žalost bombardiranjem i rušenjem stambene kuće u Siriku.

U ovom okrutnom napadu pogođeno je gotovo 70 nevinih ljudi, a 4 od njih, uključujući dijete, su poginule kao šehidi.“

U svom saopštenju, IRGC je naveo: Kao odgovor na ovaj zločin, jutros su hrabri vojnici kopnenih snaga IRGC-a, istovremeno napadajući američke baze u Jordanu, Bahreinu i Erbilu, izveli kombinovani napad raketama i dronovima na sjedište i rezidenciju američkog komandanta baze Ali al-Salem, ubivši brojne neprijateljske elemente. Zatim su zapalili hangar za dronove i rampu za raspoređivanje dronova koji su učestvovali u napadima na ljude i uništili brojne dronove.