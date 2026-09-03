Generalni sekretar Al-Nudžabe: Trump nije uspio poraziti iranski/irački otpor, spremni smo za "odlučujuću bitku"

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - šejh Akram Al-Kaabi, generalni sekretar Pokreta islamskog otpora Nudžabe, oštro je kritikovao politiku Donalda Trumpa prema Iraku i Iranu, naglašavajući da se kolonijalni snovi američkog predsjednika u Iraku nikada neće ostvariti i da je Irački islamski otpor u potpunosti spreman da uđe u "odlučujuću bitku".

U izjavi koja se odnosi na Trumpovu nemogućnost da porazi Islamsku Republiku Iran, Al-Kaabi je rekao: "Glupi Trump, koji nije uspio poraziti Islamsku Republiku Iran, sada želi postići pobjedu u Iraku fantazijom."

Dodao je: "Ali nećemo dozvoliti da mu se dogodi ova iluzorna pobjeda - čak ni naizgled i u medijima; posebno zato što je Trump profesionalni lažljivac i uvijek traži lažne osvajanja kako bi sačuvao svoj ugled."

Govoreći o nedavnim sukobima i Trumpovim stavovima, generalni sekretar Pokreta Nudžabe nastavio je: "Islamska Republika ga je toliko prestrašila da se morao sakriti u frižider da bi pobjegao; a uskoro će ga Irak dovesti na rub moždanog udara."

Naglasio je: „Njegovi kolonijalni snovi u našoj zemlji, koja je zemlja časti i dostojanstva, nikada se neće ostvariti.“

Govoreći o 30. septembru, Al-Kaabi ga je nazvao datumom povlačenja američkih okupatora s iračkog tla i rekao: „Trebao bi znati da s nestrpljenjem očekujemo dolazak 30. septembra, datuma povlačenja američkih okupatora s iračkog tla, i ako njihove snage u potpunosti ne napuste zemlju i nebo naše zemlje, potpuno smo spremni ući u odlučujuću bitku.“

Nastavio je opisujući povlačenje američkih snaga kao rezultat djelovanja Iračkog islamskog otpora, dodajući: „Ova pobjeda, koja je prisilila okupatora da se povuče poražen i ponižen, bila je rezultat snažnih udaraca Iračkog islamskog otpora, koje su postigla borbena braća na bojnom polju.“

Generalni sekretar Islamskog pokreta otpora, Al-Nudžaba, zaključio je upozorenje o preostalim američkim snagama u Iraku nakon objavljenog roka, navodeći: „Ako i jedan vojnik ostane u Iraku nakon spomenutog datuma, nećemo mu dozvoliti da se sigurno vrati i poslat ćemo njegovo tijelo nazad.“