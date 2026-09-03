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Jedan od pripadnika Narodnih mobilizacijskih snaga poginuo u terorističkom napadu u Kirkuku

3 septembar 2026 - 13:30
News ID: 1860952
Jedan od pripadnika Narodnih mobilizacijskih snaga poginuo u terorističkom napadu u Kirkuku

ABNA24: Iračke Narodne mobilizacijske snage objavile su smrt jednog od svojih pripadnika nakon oružanog terorističkog napada u provinciji Kirkuk.

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), "Ali Bahjat Hamed" iz snaga 16. brigade Iračkih Narodnih mobilizacijskih snaga poginuo je jutros nakon terorističkog napada na sjedište povezano s ovom brigadom.

Napad se dogodio oko 2:00 sata ujutro u području Altun Kopri u provinciji Kirkuk.

"Junaid Esmat Bahjat" iz Narodnih mobilizacijskih snaga  je poginuo tokom ovog napada.

Narodne mobilizacijske snage su saopštile da nadležne snage i dalje provode potrebne mjere i istrage kako bi razjasnile dimenzije i detalje ovog napada i identificirale njegove počinioce.

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