Jedan od pripadnika Narodnih mobilizacijskih snaga poginuo u terorističkom napadu u Kirkuku

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), "Ali Bahjat Hamed" iz snaga 16. brigade Iračkih Narodnih mobilizacijskih snaga poginuo je jutros nakon terorističkog napada na sjedište povezano s ovom brigadom.

Napad se dogodio oko 2:00 sata ujutro u području Altun Kopri u provinciji Kirkuk.

"Junaid Esmat Bahjat" iz Narodnih mobilizacijskih snaga je poginuo tokom ovog napada.

Narodne mobilizacijske snage su saopštile da nadležne snage i dalje provode potrebne mjere i istrage kako bi razjasnile dimenzije i detalje ovog napada i identificirale njegove počinioce.