Šejh Zakzaki upozorava na etničke podjele u Nigeriji

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), šejh Ibrahim Zakzaky govorio je na završnoj ceremoniji treće "Fulani omladinske konferencije (Sukabe Sheikho Baba Jalba)" u svom domu u Abudži u utorak, 19. Rabi' al-Awwal 1448. god. po hidžri.

U ovim komentarima, osvrnuo se na etničke i mezhepske razlike u društvu i izjavio da je stvaranje sukoba i nesloge među ljudima jedna od metoda neprijatelja da skrenu pažnju s javnog mnijenja i pripreme teren za pljačku resursa i bogatstva zemlje.

Vođa Islamskog pokreta u Nigeriji također je upozorio na tvrdnje koje se iznose s ciljem stvaranja distance među ljudima i usađivanja ideje da „taj i taj nije tvoj brat“, te je naglasio potrebu za oprezom prema svakom pokušaju stvaranja podjela.

Šejh Zakzaky je dodao da zapadne sile koriste istu metodu za stvaranje sukoba i nesloge u Nigeriji, dok istovremeno pljačkaju resurse zemlje putem nekih korumpiranih političara koji služe njihovim interesima.

Pozvao je narod da se probude prepoznajući ove zavjere i nastoje se osloboditi dominacije i ugnjetavanja tlačitelja.

Šejh Ibrahim Zakzaky je nastavio naglašavajući nadu u božansku pomoć, rekavši: „Ako narod ostane čvrst, pomoć će doći od Svemogućeg Boga.“

Na kraju je pozvao učesnike ceremonije da se pridržavaju moralnih vrijednosti poput ljubaznosti, oprosta, milosrđa, skromnosti i srodstva, te naglasio neophodnost pridržavanja religije.