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Šejh Zakzaki upozorava na etničke podjele u Nigeriji

3 septembar 2026 - 13:26
News ID: 1860948
Šejh Zakzaki upozorava na etničke podjele u Nigeriji

ABNA24: Šejh Ibrahim Zakzaki, vođa Islamskog pokreta Nigerije, naglasio je potrebu da se ljudi probude protiv ugnjetavanja i tiranije, upozorio je na pokušaje neprijatelja da stvore etničke i sektaške podjele u zemlji i pozvao ljude da budu na oprezu protiv ovih zavjera.

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), šejh Ibrahim Zakzaky govorio je na završnoj ceremoniji treće "Fulani omladinske konferencije (Sukabe Sheikho Baba Jalba)" u svom domu u Abudži u utorak, 19. Rabi' al-Awwal 1448. god. po hidžri.

U ovim komentarima, osvrnuo se na etničke i mezhepske razlike u društvu i izjavio da je stvaranje sukoba i nesloge među ljudima jedna od metoda neprijatelja da skrenu pažnju s javnog mnijenja i pripreme teren za pljačku resursa i bogatstva zemlje.

Vođa Islamskog pokreta u Nigeriji također je upozorio na tvrdnje koje se iznose s ciljem stvaranja distance među ljudima i usađivanja ideje da „taj i taj nije tvoj brat“, te je naglasio potrebu za oprezom prema svakom pokušaju stvaranja podjela.

Šejh Zakzaky je dodao da zapadne sile koriste istu metodu za stvaranje sukoba i nesloge u Nigeriji, dok istovremeno pljačkaju resurse zemlje putem nekih korumpiranih političara koji služe njihovim interesima.

Pozvao je narod da se probude prepoznajući ove zavjere i nastoje se osloboditi dominacije i ugnjetavanja tlačitelja.

Šejh Ibrahim Zakzaky je nastavio naglašavajući nadu u božansku pomoć, rekavši: „Ako narod ostane čvrst, pomoć će doći od Svemogućeg Boga.“

Na kraju je pozvao učesnike ceremonije da se pridržavaju moralnih vrijednosti poput ljubaznosti, oprosta, milosrđa, skromnosti i srodstva, te naglasio neophodnost pridržavanja religije.

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