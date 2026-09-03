Haaretz: Netanyahu će se "probuditi" tek kada mu je u pitanju vlastita politička sudbina

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - politički analitičar Haaretz-a Sami Peretz napisao je u izvještaju: Netanyahu pokušava svesti najveći sigurnosni neuspjeh u izraelskoj historiji na pitanje da li je na vrijeme obaviješten o napadu Hamasa ujutro 7. oktobra ili ne; narativ koji, prema autoru, ignoriše Netanyahuovu ulogu u politici jačanja Hamasa i slabljenja Palestinske uprave.

Citirajući izjave i izvještaje bivših izraelskih zvaničnika, Peretz je tvrdio da je Netanyahu primio više upozorenja o prijetnjama koje predstavlja Hamas u godinama koje su prethodile 7. oktobru. Među njima, tadašnji ministar rata Avigdor Lieberman pozvao je na akciju protiv Hamasa, a 2019. godine tadašnji šef Shin Beta upozorio je na transfer dijela finansijske pomoći Katara vojnom krilu Hamasa; međutim, prema Haaretzu, Netanyahu se protivio zaustavljanju ovog procesa.

Analitičar je također ukazao na brojna upozorenja sigurnosnih službi iz 2023. godine, napisavši da su izraelska vojska i obavještajne agencije upozoravale na sve veći rizik od rata i slabljenje odvraćanja.

Bivši načelnik generalštaba IDF-a Gadi Eisenkot također je upozoravao na slabljenje vojske i njegove posljedice, a bivši premijer Yair Lapid upozorio je samo dvije sedmice prije napada 7. oktobra da se Izrael približava sukobu na više frontova.

Peretz je zaključio napisavši da je Netanyahu bio šokiran i uplašen nakon napada 7. oktobra, ali po njegovom mišljenju, jedino pitanje koje je zaista natjeralo izraelskog premijera da odmah reaguje bio je Lapidov prijedlog o formiranju vanredne vlade bez Itamara Ben-Givera i Bezalela Smotricha.

Autor zaključuje da ono na što je Netanyahu oduvijek bio osjetljiv nisu sigurnosna upozorenja, već njegova vlastita lična politička sudbina.