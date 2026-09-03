Ammar Hakim: Atmosfera za razgovore o monopolu oružja u rukama iračke vlade je pozitivna

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Ammar Hakim je, tokom posjete pokrajini Diwaniyah, naglasio potrebu za jačanjem stabilnosti i razvoja u Iraku, smatrao monopol oružja u rukama vlade uslovom za uspostavljanje jake vlade i najavio postojanje pozitivne atmosfere za razgovore s naoružanim grupama u tom pogledu.

Na zajedničkoj konferenciji za novinare s guvernerom Diwaniyah u srijedu, Ammar Hakim, osvrćući se na ekonomski potencijal provincije, naglasio je potrebu transformacije Diwaniyah u poljoprivredno središte Iraka, rekavši da pored poljoprivrednog potencijala, provincija ima i industrijske, turističke i naftne mogućnosti te da može postati jedna od važnih ekonomskih regija u regiji Srednjeg Eufrata.

Nastavio je ističući direktnu vezu između razvoja i stabilnosti, te izjavio: Razvoj nije moguć bez stabilnosti, a stabilnost se postiže i u sjeni jake vlade; vlade u kojoj je oružje pod monopolom vlade, a korupcija se također ozbiljno suprotstavlja.

Vođa Koalicije iračkih nacionalnih vladinih snaga također je rekao da se kraj međunarodne koalicijske misije u Iraku 30. septembra poklapa s naporima vlade da organizira oružje u zemlji, te je rekao da se Irak u prethodnoj fazi suočio s grupama koje su igrale ulogu u borbi protiv ISIS-a, žrtvovale svoje živote i bile mučeničke, ali da je sada vrijeme da se proces monopolizacije oružja organizira kroz ozbiljan i konstruktivan dijalog.

Osvrćući se na formiranje odbora od strane Koordinacionog okvira za dijalog s naoružanim grupama, Hakim je pozitivno ocijenio atmosferu ovih pregovora i rekao da se ove grupe osjećaju odgovornima za Irak, sigurnost, ekonomiju, vanjske odnose i izgradnju snažne države.

Naglasio je da pitanja vezana za oružje treba rješavati iskrenim, ozbiljnim i konstruktivnim dijalogom.

U drugom dijelu svog govora o Hormuškom moreuzu, osvrnuo se i na ovisnost većine iračkog izvoza o ovoj ruti, nazivajući njeno zatvaranje izazovom za iračku ekonomiju i naglašavajući potrebu za diverzifikacijom ekonomije i smanjenjem ovisnosti o prihodima od nafte.

Guverner Diwaniyah također je pozvao na podršku iračke vlade i parlamenta u provedbi razvojnih projekata i osiguravanju financijskih sredstava potrebnih provinciji u okviru budžeta za 2027. godinu.