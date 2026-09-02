Pregled stavova poginulog vođe Islamske revolucije o jedinstvu i solidarnosti islamske nacije u Johannesburgu

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije Ahlul Bayt (ABNA), u predstavništvu Univerziteta Al-Mustafa u Johannesburgu, Južna Afrika, održan je specijalizirani sastanak pod nazivom "Stavovi poginulog vođe Islamske revolucije, ajatollaha sejjida Alija Hameneija (r.a) o jedinstvu i solidarnosti islamskog ummeta", u prisustvu ambasadora, savjetnika za kulturu, te šiitskih i sunitskih učenjaka, u saradnji sa Šiitskom omladinskom grupom Južne Afrike, povodom rođendana Časnog Poslanika (s.a.v.s.) i Imama Sadika (a.s.).

Na ovom sastanku, govornici su objasnili različite aspekte vizije poginulog vođe o jedinstvu islamske nacije i naglasili važnost konvergencije i saradnje među muslimanima.

U govorima je naglašeno da islamsko jedinstvo nije samo slogan za određene prilike, već je strateška potreba za održavanje dostojanstva, nezavisnosti i autoriteta islamskog svijeta.

Govoreći o ogromnom ljudskom, kulturnom, naučnom i ekonomskom potencijalu islamskog svijeta, govornici su naglasili da će se, ako muslimani budu uhvaćeni u vjerske i etničke sporove, smanjiti mogućnost pravilnog korištenja tih potencijala, a islamski svijet će biti spriječen u ostvarivanju mnogih prilika za napredak i autoritet.

Kulturna diplomatija; Put ka zbližavanju muslimanskih naroda

Ambasador Islamske Republike Iran također je naglasio ulogu kulturne diplomatije i međuvjerskog dijaloga u zbližavanju muslimanskih naroda, ukazujući na važnost interakcije među islamskim zemljama.

Na sastanku je također naglašena potreba za korištenjem kapaciteta naučnika, akademika, kulturnih centara i mlade generacije za razvoj islamske saradnje, a korištenje tih kapaciteta smatrano je jednim od područja za jačanje komunikacije i konvergencije između muslimanskih zajednica.

Šiitski i sunitski naučnici naglašavaju temeljne zajedničke karakteristike

Šiitski i sunitski naučnici prisutni na sastanku također su izrazili svoja mišljenja o konceptu jedinstva, njegovoj historijskoj i vjerskoj pozadini i odgovornosti muslimanskih naučnika u tom pogledu.

Naglašavajući temeljne zajedničke karakteristike muslimana, uključujući vjeru u Jednog Boga, Časni Kur'an, Poslanika Muhameda (s.a.v.s.), zajedničku Kiblu i moralne vrijednosti islama, pozvali su na proširenje saradnje između džamija, islamskih centara i kulturnih institucija.

Govornici su također naglasili da poštovanje vjerske i kulturne raznolikosti, uz pridržavanje zajedničkih principa, može utrti put formiranju kohezivnog i sposobnog društva i postaviti različite kapacitete islamskih zajednica na put saradnje i napretka.

Prijedlozi za jačanje programa izgradnje jedinstva

U završnom dijelu sastanka, učesnici su iznijeli svoja mišljenja i prijedloge za nastavak međuvjerskih dijaloga, održavanje zajedničkih naučnih sastanaka, razmjenu kulturnih kapaciteta i povećanje učešća mladih i žena u programima izgradnje jedinstva.

Učesnici su također naglasili važnost nastavka dijaloga među sljedbenicima islamskih religija i jačanja naučne, kulturne i društvene saradnje, te smatrali da je nastavak takvih programa bitan za produbljivanje jedinstva i konvergencije islamskog ummeta.