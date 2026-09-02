Barak: Netanyahu je kao ranjena životinja u zamci koja izbjegava odgovornost

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - Bivši izraelski premijer Ehud Barak, osvrćući se na porast nasilja doseljenika nad Palestincima na Zapadnoj obali, naglasio je da će ovo nasilje u konačnici koristiti sadašnjem premijeru Benjaminu Netanyahuu i njegovim političkim partnerima.

U intervjuu za izraelsku radio stanicu upozorio je da obim posljedica ove situacije nije jasan javnosti, ali da su Netanyahu i njegovi visoki ministri u kabinetu svjesni šta se dešava.

Barak je tvrdio da u Netanyahuovoj vladi neki visoki ministri zapravo ohrabruju doseljenike, dok su drugi šutjeli o njihovim postupcima.

Prema njegovim riječima, indirektni politički pritisak je također uzrokovao da neke izvršne institucije ne reaguju efikasno na ovo nasilje; situacija koja bi, prema Baraku, mogla dovesti do eskalacije krize na Zapadnoj obali.

Bivši izraelski premijer je također upozorio na mogućnost incidenta koji bi mogao dovesti do široko rasprostranjenog haosa na Zapadnoj obali.

Rekao je da bi takva situacija mogla pružiti potreban izgovor za otkazivanje općih izbora u Izraelu 27. oktobra; izbora na kojima se, prema nekim anketama, Netanyahu suočava s rizikom gubitka vlasti.

U oštroj izjavi, Barak je uporedio Netanyahua s "ranjenom životinjom u zamci" i rekao da sadašnji premijer može pribjeći bilo kojim sredstvima kako bi spriječio izbore.

Tvrdio je da bi Netanyahuov poraz na izborima mogao utrti put za trenutno formiranje istražne komisije o događajima od 7. oktobra, što bi dodatno razotkrilo njegovu i odgovornost njegove vlade za upozorenja prije napada.

Dodao je da se Netanyahu duboko boji formiranja nezavisne vladine istražne komisije, jer bi takva komisija mogla ubrzati sudski proces njegovih postupaka i ozbiljno ugroziti njegov politički i lični položaj.

Prema Baraku, ako izraelski premijer izgubi vlast, više neće biti član vlade i mogao bi se čak suočiti s ograničenjima putovanja u inostranstvo.

Izjave Ehuda Baraka dolaze u vrijeme kada pitanje formiranja istražne komisije o izraelskom sigurnosnom i vojnom neuspjehu u operaciji 7. oktobra ostaje izvor intenzivnog neslaganja između vlade i opozicije. Netanyahuovi protivnici pozivaju na formiranje nezavisne komisije čije bi članove imenovao Vrhovni sud, ali Netanyahuova vlada insistira na politički strukturiranoj komisiji, koju je također odobrio zakonodavni ministarski odbor prošlog decembra.

Istovremeno, Zapadna obala je posljednjih dana svjedočila porastu napada doseljenika na Palestince, njihovu imovinu i njihova sredstva za život.

Ovi napadi se nastavljaju uporedo s izraelskim vojnim upadima i operacijama u raznim područjima Zapadne obale i intenzivirali su se od početka rata u Gazi u oktobru 2023. godine.

Prema palestinskoj statistici, oko 750.000 izraelskih doseljenika nalazi se u 141 naselju i 224 naselja na Zapadnoj obali.

Barak je na kraju upozorio da bi eskalacija nasilja mogla dovesti do destabilizirajućeg ciklusa koji bi dodatno ugrozio palestinsku sigurnost i postao političko sredstvo za Netanyahua.

Po njegovom mišljenju, svaki mali incident u trenutnoj situaciji mogao bi se pretvoriti u široko rasprostranjenu krizu; krizu čije će posljedice utjecati ne samo na Palestince, već i na Netanyahuovu političku budućnost i sudbinu predstojećih izbora.