SAD 'ubija kao Sotona': Qalibaf osudio napad na svadbu u južnom Iranu

U objavi na X u srijedu, Qalibaf je rekao da je bombardiranje dio šireg obrasca napada na civile, misleći na prethodne incidente u školi u Minabu i sportskoj dvorani u Lamerdu.

"Škola u Minabu: masakrirana djeca. Sportska dvorana u Lamerdu: poklana djeca. Vjenčanje u Kouhestaku: ubijena djeca s porodicama", napisao je.

"Ako se neka sila ponaša kao Sotona, bira mete poput Sotone i ubija kao Sotona, to je Sotona. Štiti mlađeg Sotonu koji radi isto? To je VELIKI Sotona."

Američka vojska bombardirala je vjenčanje u Kouhestaku, u okrugu Sirik u pokrajini Hormozgan, oko 20 sati u utorak. U napadu je ubijeno pet osoba, a ranjeno 68 drugih, među kojima je i četverogodišnje dijete.

Razieh Alishvandi, zamjenica za međunarodne poslove i humanitarno pravo u Iranskom društvu Crvenog polumjeseca, izjavila je da je organizacija poslala pismo Tužilaštvu Međunarodnog krivičnog suda (MKS) u Hagu o incidentu.

„Događaj takvog incidenta, posebno s obzirom na prisustvo civila i smrt djeteta, čini hitnu, nezavisnu i efikasnu istragu još neophodnijom“, rekla je.

Pismo tužitelju MKS-a pruža preliminarne informacije o incidentu u Kouhestaku i traži da se slučaj pravno procijeni u okviru nadležnosti suda, uključujući i u pogledu principa razlikovanja, proporcionalnosti i mjera opreza u napadu prema Rimskom statutu.

„Zaštita civila jedan je od osnovnih zahtjeva međunarodnog humanitarnog prava i sve strane u sukobu dužne su poduzeti potrebne mjere kako bi spriječile ili minimizirale smrt i povrede civila“, rekla je Alishvandi.

Naglasila je da Iransko društvo Crvenog polumjeseca i Nacionalni komitet za humanitarno pravo dokumentiraju i čuvaju dokaze o humanitarnim posljedicama takvih incidenata radi mogućeg podnošenja nadležnim nacionalnim i međunarodnim tijelima.

Hassan Ghashghavi, glasnogovornik Komisije za nacionalnu sigurnost i vanjsku politiku iranskog parlamenta, doveo je u pitanje kako Sjedinjene Države nisu mogle razlikovati vojne ciljeve od civilnih okupljanja.

"Režim koji tvrdi da koristi satelitsko pokrivanje za precizno praćenje kretanja čak i najmanjeg bića na Zemlji - kako može ne razlikovati vojne ciljeve od škole i svadbene ceremonije?" napisao je Ghashghavi na društvenim mrežama.

Dodao je da Sjedinjene Države decenijama "bacaju bombe i rakete na bespomoćne ljude i prepuštaju opravdanje svojih zločina odborima za utvrđivanje činjenica".

Ubrzo nakon najnovije agresije, iranske oružane snage započele su niz kombinovanih operacija odmazde, uključujući napade raketama i dronovima usmjerene na regionalne američke baze i interese.