Glasnogovornik štaba Khatam al-Anbiya (s.a.v.a) upozorio Amerikance na nastavak zla

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahl al-Bayt (AS) - ABNA - pukovnik Ibrahim Zulfiqari, glasnogovornik Centralnog štaba Khatam al-Anbiya (s.a.v.a), upozorio je da svaka zemlja koja sarađuje s agresivnom američkom vojskom mora prihvatiti njene opasne posljedice.

Puni tekst izjave glasnogovornika Centralnog štaba Khatam al-Anbiya glasi:

Nakon uzastopnih neuspjeha u nametnutom ratu protiv islamskog Irana i poraza od sveprisutnog i otpornog naroda naše voljene zemlje, teroristička i djecoubilačka američka vojska podvrgla je neke vojne i civilne lokacije u južnim regijama Irana brutalnim zračnim napadima i bombardiranjima, a ubila je i brojne nevine ljude.

Oružane snage Islamske Republike Iran, predvođene hrabrim sinovima nacije u hrabroj armiji i Herojskom korpusu, odgovorile su na ova zla i terorističke akte brzim i snažnim napadima i uništavanjem zločinačkih američkih baza u regiji raketama i dronovima, uzrokujući veliku štetu infrastrukturi, objektima, oružju i opremi, te ubijajući ili ranjavajući značajan broj američkih zapovjednika i vojnika.

Ova ofanzivna operacija će se nastaviti kao lekcija Amerikancima sve dok ne zažale zbog svog zločina.

Upozoravamo da će nastavak američkog zla u regiji biti dočekan težim, širim i razornijim odgovorima, te da svaka zemlja koja surađuje s agresivnom američkom vojskom mora prihvatiti opasne posljedice.