Prema međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Mohammed Rezwani, marokanski gradonačelnik grada Leuvena u Belgiji, usprotivio se domaćinstvu utakmice između gradskog fudbalskog tima i kluba cionističkog režima u okviru takmičenja Evropske lige.

Gradonačelnik Leuvena zvanično je objavio da grad neće dozvoliti fudbalsku utakmicu između kluba Royal Union Saint-Gilles i izraelskog kluba Hapoel Beer Sheba. Utakmica je trebala biti održana 22. oktobra na stadionu Din Derf u Leuvenu.

Odluka je donesena tokom sastanka gradskog vijeća Leuvena nakon pitanja o sigurnosnim aspektima utakmice u svjetlu nedavnih zločina i ubistva velikog broja palestinskih civila, prema lokalnoj televizijskoj stanici VRT.

Gradonačelnik Leuvena naglasio je svoj čvrst stav: „Utakmica se neće održati u Leuvenu. Ne možemo garantovati sigurnost ove utakmice.“ Dodao je da je pristup gradske uprave takvim pitanjima bio dosljedan i da je prethodno bilo spriječeno održavanje drugih utakmica na stadionu zbog sigurnosnih razloga.

Union, koji je odabrao stadion za svoje evropske utakmice, objavio je da je prihvatio odluku gradonačelnika i da je počeo tražiti alternativni stadion za domaćinstvo utakmice. Domaće utakmice kluba protiv drugih evropskih rivala (kao što su Celtic i Real Sociedad) održavaju se u Leuvenu bez ikakvih problema.

Ovaj razvoj događaja se dešava u situaciji u kojoj su se tenzije, javni protesti i osjetljivost evropskog javnog mnjenja u vezi sa prisustvom timova i sportista uzurpatorskog cionističkog režima na međunarodnim arenama pojačali zbog brutalnih akcija u regionu Zapadne Azije i kršenja ljudskih prava, što predstavlja ozbiljan izazov za sigurnosne mjere koje okružuju ova takmičenja.