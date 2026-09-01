Šiitski studenti u Kabulu: Naša džamija i škola su zatvorene dva mjeseca

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - studenti Teološkog fakulteta Khatam al-Nabiyyin (PBUH) u Kabulu, na sastanku s predstavnikom talibanskog Ministarstva pravde, protestovali su zbog kontinuiranog zatvaranja džamije, škole i biblioteke ovog kompleksa i zahtijevali njihovo hitno ponovno otvaranje.

Prema bliskim izvorima, osoba po imenu Maulvi Daneshyar, član "tehničke komisije" talibanskog Ministarstva pravde, posjetio je Teološki fakultet Khatam al-Nabiyyin po nalogu ministarstva i još jednom pokrenuo pitanje evakuacije ovog vjerskog i obrazovnog centra.

Njegovo prisustvo dočekano je protestima studenata, a neki od njih su direktno podijelili svoje probleme s njim.

Studenti su rekli predstavniku Ministarstva pravde: "Nismo li djeca ove zemlje i ove domovine? Koji je naš grijeh što ste nam zatvorili vrata naše džamije i vjerske škole, a sada već dva mjeseca učimo na otvorenom pod žarkim suncem?"

Također su pitali: "Je li obrazovanje zločin što ste nam zatvorili vrata naše škole i biblioteke? Je li zabranjeno moliti se u džamiji što ste nam zatvorili vrata džamije Khatam al-Nabiyyin (PBUH)? Zar mi šiiti nemamo pravo imati školu i džamiju?"

Studenti su zamolili Maulvija Daneshyara da prenese ove proteste i zahtjev za ponovno otvaranje sjemeništa talibanskom ministru pravde.

Prošla su skoro dva mjeseca otkako je Fakultet zatvoren.

Talibansko Ministarstvo pravde zatvorilo je glavne dijelove Teološkog fakulteta Khatam al-Nabiyyin (PBUH) 26. jula. Upravni odbor centra je tada objavio da su džamija, tekija, biblioteka i vjerske škole za muškarce i žene u kompleksu zapečaćene.

Ova akcija se dogodila u danima koji su prethodili Ašuri i samo kratko vrijeme nakon obustave aktivnosti Tamadon TV-a, još jedne važne šiitske institucije u Afganistanu, te je dovela do širokih reakcija u šiitskoj zajednici.

Istovremeno, afganistansko šiitsko ulemansko vijeće također je izrazilo zabrinutost zbog zatvaranja škole Khatam al-Nabiyyin, ograničenja simbola Muharema i hapšenja brojnih zvaničnika šiitskih džamija i husainija, te je pozvalo na ponovno otvaranje centra.

Nakon skoro dva mjeseca od zatvaranja glavnih dijelova kompleksa, prema riječima studenata, njihova nastava se još nije vratila u normalu i određeni broj studenata je prisiljen nastaviti studij na otvorenom.

Do trenutka pisanja ovog teksta, talibansko Ministarstvo pravde nije izdalo novo javno objašnjenje u vezi s novim zahtjevom studenata za ponovno otvaranje visoke vjerske škole i ishodom posjete Mawlawija Daneshyara.

Studentski protest u konačnici postavlja pitanje koje prevazilazi spor oko zemljišta ili upravljanja institucijom: Ako talibani tvrde da osiguravaju vjerska prava svih afganistanskih građana, zašto bi jedan od najvažnijih obrazovnih i vjerskih centara šiita ostao zatvoren sedmicama dok njegovi studenti zahtijevaju pravo da uče i mole se u svojoj džamiji?