Burundijski šiiti okupili su se kako bi proslavili rođenje Časnog Poslanika (s.a.v.a.)

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), ceremoniji obilježavanja godišnjice rođenja hazreti Muhammeda Mustafe (s.a.v.s.) i imama Sadika (s.a.v.s.) u Burundiju prisustvovala su sretna lica puna ljubavi, kao i pozdravi i izrazi radosti vjernika koji su se okupili kako bi obilježili sjećanje i ime Časnog Poslanika islama, hazreti Muhammeda (s.a.v.s.), koji je poslan kao milost i izvor upute svjetovima.

Tokom ceremonije, vjernici su podsjećeni na visoki položaj Časnog Poslanika (s.a.v.s.) u jačanju temelja vjere, dobrog morala, ljubavi, solidarnosti i bratstva među muslimanima.

Među zvaničnicima i organizatorima ceremonije bili su šejh Fawzi Amani i šejh Hamisi Kadid, koji su učestvovali u koordinaciji i održavanju ovog programa; ceremonija je održana s ciljem da se ljubav prema Časnom Poslaniku islama (s.a.v.s.) i njegovim učenjima održi živom.

Ova ceremonija je dio niza programa obilježavanja godišnjice rođenja hazreti Muhammeda (s.a.v.s.); Ceremonija koju muslimani u različitim dijelovima svijeta održavaju kako bi izrazili svoju ljubav i odanost Božijem Poslaniku (s.a.v.s.).

Održavanje ovakvih ceremonija također pruža priliku vjernicima da se okupe, ojačaju svoje veze bratstva i solidarnosti i još jednom razmisle o važnosti slijeđenja primjera i učenja Časnog Poslanika (s.a.v.s.) u izgradnji društva punog mira, ljubavi i moralnih vrijednosti.