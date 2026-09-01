Al-Shaibani: Kontinuirano prisustvo Izraela na sirijskoj teritoriji nije ništa drugo do konsolidacija okupacije

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - sirijski ministar vanjskih poslova Asaad Al-Shaibani rekao je u utorak na zajedničkoj konferenciji za novinare sa svojim danskim kolegom u Damasku da je izraelska najava o nastavku prisustva njegovih snaga na sirijskoj teritoriji jasan znak pokušaja konsolidacije okupacije i poništava sigurnosne tvrdnje Tel Aviva.

Al-Shaibani je naglasio da se Sirija pridržava svog suverenog prava da formira i jača nacionalnu vojsku i štiti teritorijalni integritet zemlje.

Također je rekao da izjave izraelskih zvaničnika o ostanku režimskih snaga u regiji Jabal al-Sheikh i sigurnosnoj zoni na jugu Sirije pokazuju da to pitanje nije samo privremena sigurnosna mjera.

Ovaj stav je iznesen nakon što je izraelski ministar odbrane Yisrael Katz, tokom posjete tampon zoni na jugu Sirije prošle sedmice, najavio da izraelske snage neće napustiti Jabal al-Sheikh i sigurnosnu zonu sve dok postoje, kako je rekao, "džihadističke prijetnje" protiv Izraela.

Izrael je preuzeo kontrolu nad sirijskom tampon zonom krajem 2025. godine; potez koji je Damask smatrao kršenjem sporazuma o prekidu vatre i napadom na sirijski suverenitet.

Sada su izjave izraelskih zvaničnika o nastavku prisustva u ovim područjima povećale zabrinutost zbog pretvaranja ovog vojnog prisustva u trajnu situaciju.

U drugom dijelu svog govora, Al-Shaibani je naglasio napore Damaska ​​da popravi odnose s evropskim zemljama, rekavši da Sirija proširuje svoje odnose s evropskim zemljama, uključujući Dansku.

Prema njegovim riječima, Damask i Kopenhagen bi trebali potpisati sporazum o strateškom partnerstvu tokom predstojeće posjete sirijskog ministra vanjskih poslova Danskoj. Također je najavljeno da će direktni letovi između Damaska ​​i Kopenhagena početi 21. septembra.