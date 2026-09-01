Američka teroristička vojska napada južne dijelove Irana

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), nakon nedavnih događaja u regiji, večeras su se čuli izvještaji o eksplozijama u nekoliko dijelova južnog Irana, a lokalni izvori su istovremeno izvijestili o eksplozijama u različitim područjima.

U 19:30 sati, lokalni izvori su izvijestili da su čuli 6 eksplozija u regiji Konarak. Do sada lokalni zvaničnici nisu objavili precizne detalje o lokaciji eksplozija i obimu moguće štete.

Također, između 19:30 i 19:45 sati, na južnoj obali ostrva čulo se najmanje 8 eksplozija.

Prema početnim izvještajima lokalnih izvora, pogođena je kompanija za riblje brašno u gradu Souza; međutim, detalji o obimu štete i mogućim žrtvama još uvijek su pod istragom i još uvijek nisu objavljene zvanične informacije.

Istovremeno, izvještaji s terena ukazuju na to da su se eksplozije čule u nekim područjima Bandar Abbasa i Sirika.

Prema početnim informacijama, neke od eksplozija koje su se čule u tom području povezane su sa sukobom i konfrontacijom između vojnih snaga Islamske Republike Iran i neprijateljskih ciljeva u Hormuškom moreuzu.

Neki nezvanični izvještaji također ukazuju na to da su se eksplozije čule u području aerodroma Qeshm, što je također pod istragom.

U međuvremenu, CENTCOM, Centralna komanda SAD-a, potvrdila je napad na južni Iran.