Sigurnosni pritisak Al Khalife na šiite se nastavlja; uhapšeno još 7 građana

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Društvo Al-Wefaq, nacionalna islamska vlada Bahreina, objavilo je hapšenje sedam građana zemlje u protekle dvije sedmice i objavilo da su, kako su se sigurnosni pritisci pojačali, zatvorenici u zatvoru Al-Hawz Al-Jaf pokrenuli protest kako bi protestovali protiv kršenja prava i zlostavljanja zatvorenika.

Nedavna politička hapšenja uslijedila su nakon pozivanja građana na sigurnosno ispitivanje, a sedam osoba, i to Sayyid Hadi Mahmoud, Sayyid Ibrahim Aqeel, Hassan Mahdi, Yousef Ibrahim, Abdul Hadi Ibrahim, Yousef Habib Fattil i Sayyid Zia Hassan, uhapsile su snage sigurnosti.

Zatvorenici protestuju zbog kršenja vjerskih prava i ograničenja

Al-Wefaq je također objavio da su u toku protesti u zatvoru Al-Hawj Al-Jaf, posebno u zgradi u kojoj se nalaze maloljetni zatvorenici. Prema izvještaju, zatvorenici su protestovali protiv niza problema u saopštenjima koja su izdali iz zatvora.

Među zahtjevima zatvorenika su kraj "policijskih uvreda vjerskih svetinja i simbola", kraj politike "medicinskog nemara" i obezbjeđivanje vjerskih potreba zatvorenika, uključujući Kurane, molitvenike i molitvene pečate.

Izvještaj je objavljen u situaciji u kojoj je postupanje bahreinske vlade prema zatvorenicima, posebno političkim i vjerskim zatvorenicima, oduvijek bilo jedno od područja kritike organizacija za ljudska prava i protivnika vlade Al Khalife.

Pojačavanje pritiska na šiite

Grupa Al-Wefaq izjavila je da je Bahrein od prošlog februara ušao u fazu "sigurnosti i krize" i da su sigurnosne agencije tokom ovog perioda pojačale proces hapšenja građana i podnošenja optužnica protiv njih.

Al-Wefaq je također opisao ovaj proces kao dio "otvorenog rata protiv šiita", dodajući da su ove mjere uključivale i hapšenje niza istaknutih naučnika, profesora teologije i predstavnika vjerskih vlasti.

Nastavak ovih hapšenja i ograničenja, dok se bahreinska vlada predstavlja kao branitelj stabilnosti i građanskih prava, pokrenuo je ozbiljna pitanja o nivou posvećenosti sigurnosne strukture zemlje pravima zatvorenika, vjerskim slobodama i pravima šiitske manjine.