Od Afganistana do Irana: Zašto Amerika nije u stanju da okonča svoje ratove?

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), pet godina nakon haotičnog povlačenja Amerike iz Afganistana, rat koji je Amerika vodila protiv Irana postavlja slično pitanje zašto je ponekad teže okončati američke ratove nego ih započeti?

U pokušaju da odgovori na ovo pitanje, novinar New York Timesa Greg Jaffe kaže da rat u Afganistanu, koji je prije pet godina završio u haosu i smrti brojnih Amerikanaca u bombaškom napadu na aerodromu u Kabulu, ima važne lekcije za donosioce odluka koji sada traže izlaz iz rata protiv Irana.

Prema autoru, zabrinutosti koje su navele tri američka predsjednika da se suzdrže od okončanja rata u Afganistanu na kraju se nisu ostvarile. Afganistan nije postao utočište za terorizam niti platforma za napade na Sjedinjene Američke Države nakon američkog povlačenja.

Poraz i povlačenje; prilika koju je Washington propustio

Jaffe vjeruje da je Washington imao jasnu priliku da se povuče iz Afganistana 2011. godine, nakon smrti Osame bin Ladena i smanjenja kapaciteta Al-Kaide, ali su politički i vojni razlozi to spriječili.

Američki zvaničnici bili su zabrinuti za ugled svoje zemlje, osjećali su obavezu prema svojim afganistanskim saveznicima, a također su vjerovali da bi povlačenje iz Afganistana bilo uvreda za žrtvu vojnika koji su ubijeni ili ranjeni tokom rata.

Autor citira Cartera Malkasiana, koji je bio savjetnik američkih komandanta u Afganistanu, koji je rekao da bi mnogi zvaničnici snažnije zagovarali rano povlačenje da su tada znali ono što znaju sada.

Jaffe također primjećuje da sam američki vojni establišment teško prihvata ideju o povlačenju, jer se vojna kultura zemlje zasniva na borbi za postizanje pobjede.

Kako se smanjivala vjerovatnoća poraza talibana, ciljevi Washingtona su se postepeno pomjerali od pobjede ka minimiziranju gubitaka i troškova i očuvanju afganistanske vlade. Situacija, kako Jaffe kaže, bila je poput doktora koji zna da će pacijent umrijeti, ali se nada da se njegova smrt neće dogoditi tokom njegove smjene.

Iranski rat je drugačiji

Autor se zatim okreće ratu protiv Irana, podsjećajući da je američki ministar rata Pete Hegsett ranije obećao da će ovaj rat biti potpuno drugačiji od ratova u Iraku i Afganistanu.

Opisao je rat kao brz, odlučan i usmjeren na ciljeve, te naglasio da to neće biti beskonačan rat.

Ali kasniji događaji su stavili ta obećanja na probu. Iran je zatvorio Hormuški moreuz kao odgovor na američke napade, i postalo je jasno da sama zračna snaga možda neće biti dovoljna da se porazi Iran ili ponovo otvori ova vitalna trgovačka ruta.

Nakon što su zračni napadi propali, američka administracija sada računa na pomorsku blokadu iranskog izvoza i ekonomske sankcije kako bi prisilila Teheran na ustupke.

Američki vojni zvaničnici više ne govore o brzoj pobjedi, već o kampanji koja bi mogla trajati mjesecima ili čak i duže.

Dilema izlaska iz rata

Jaffe smatra da je glavna sličnost između ratova u Afganistanu i Iranu to što se svaka strana bori za vlastiti opstanak. Talibani su računali na iscrpljivanje američkih snaga, a Iran se čini spremnim učiniti isto.

Ali postoji važna razlika: Američki interesi u ratu protiv Irana imaju manje veze s očuvanjem političkog sistema ili obnovom zemlje. A cijena povlačenja iz rata protiv Irana može biti manja od cijene velike vojne operacije ponovnog otvaranja Hormuškog moreuza.

Međutim, problem nije samo vojna sposobnost. Također je teško prihvatiti poraz nakon godina borbi.

Autor napominje da je kraj rata u Afganistanu zapravo bio pokušaj redefiniranja poraza kao počasti vojnicima i njihovim žrtvama.

Herojstvo umjesto prihvatanja poraza

Na petu godišnjicu povlačenja SAD-a iz Afganistana, Hegsett je odao počast trojici marinaca koji su ranjeni u bombaškom napadu na aerodrom u Kabulu, uručivši im medalje koje su s zakašnjenjem dodijeljene kao znak njihove hrabrosti.

Ali ono što je bilo upečatljivo jeste da se ceremonija fokusirala na herojstvo vojnika, a narativ je malo pažnje posvetio stvarnosti američkog poraza u dugom i skupom ratu.

Jaffe vjeruje da je ova lekcija važna za rat protiv Irana. Odavanje počasti vojnicima i održavanje imidža i kredibiliteta američke vojske ne zahtijeva nužno nastavak rata.

On vjeruje da prihvatanje ograničenja američke moći može biti realnije od dopuštanja da ograničena operacija eskalira u otvoreni sukob velikih razmjera, onaj iz kojeg će biti sve teže izbjeći.