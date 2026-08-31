Uzbuna zbog kršenja ljudskih prava u Bahreinu; stotine hapšenja i talas pritiska na šiitska vjerska lica

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Vijeće za ljudska prava Bahreina podnijelo je dva izvještaja Komitetu UN-a za ljudska prava. Komitet bi trebao razmotriti situaciju u Bahreinu na svojoj 146. sjednici od 19. oktobra do 6. novembra 2026. godine.

Prvi izvještaj ispitao je razvoj građanskih i političkih prava u zemlji od 1. januara do 22. augusta 2026. godine, te tvrdi da je zabilježeno 825 slučajeva proizvoljnog pritvaranja i 374 slučaja pozivanja na sud.

Izvještaj je također pokrenuo pitanja u vezi s ograničenjima slobode izražavanja, okupljanja i političkog učešća, slobode vjeroispovijesti, prisilnog nestanka, mučenja i lišavanja državljanstva, te predložio niz pitanja i preporuka za ispitivanje pravnih obaveza Bahreina pred Komitetom UN-a za ljudska prava.

Drugi izvještaj, pripremljen u saradnji s Međunarodnim centrom za zaštitu prava i sloboda, posebno se bavi situacijom šiitskih vjerskih lica i ograničenjima nametnutim džaferijskim vjerskim aktivnostima u 2026. godini.

Prema izvještaju, 59 šiitskih vjerskih lica uhapšeno je između 6. marta i 24. juna, od kojih je 44 uhapšeno u jednom danu, 9. maja, nakon racija u njihovim domovima.

U izvještaju se također navode zlostavljanje, prijetnje, prisila i sektaške uvrede, kao i ograničenja pristupa advokatima i sudskim postupcima za optužene.

U drugom dijelu zajedničkog izvještaja navode se ograničenja nametnuta šiitskim vjerskim institucijama i praksama.

Autori izvještaja pozvali su Komitet UN-a za ljudska prava da pokrene ova pitanja s bahreinskim vlastima i naglasi potrebu za garantovanjem slobode vjeroispovijesti ili uvjerenja, slobode izražavanja i okupljanja, pravičnog suđenja i zaštite pojedinaca od mučenja, zlostavljanja i diskriminacije.