Irački premijer protivi se produženju međunarodnih koalicionih snaga

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), irački premijer Ali al-Zaidi danas se usprotivio prijedlogu o nastavku prisustva nekih međunarodnih koalicionih snaga u zemlji nakon 30. septembra. Ovo je objavio portparol iračke vlade Haider al-Aboudi.

Al-Aboudi je na konferenciji za novinare rekao: Al-Zaidi se usprotivio prijedlogu da se dozvoli da neke od međunarodnih koalicionih snaga ostanu u Iraku nakon 30. septembra.

Ovaj stav dolazi u vrijeme kada je irački premijer u augustu naglasio da je kraj međunarodne koalicione misije u Iraku 30. septembra konačan i nepovratan rok. Također je naglasio važnost prelaska na bilateralne i višeslojne sigurnosne odnose sa zemljama članicama koalicije.

Iračka vlada: Slučaj embarga na oružje bit će završen do 30. septembra

Glasnogovornik iračke vlade također je najavio da će vlada zemlje nastaviti proces embarga na oružje te organizaciju i integraciju donošenja odluka, rekavši da su pregovori s naoružanim grupama bili pozitivni.

Al-Aboudi je dodao: Ovaj slučaj će biti završen prije 30. septembra.

Opisao je ovaj datum kao prelaznu fazu zasnovanu na saradnji i zajedničkim interesima.

Kraj međunarodne koalicijske misije u Iraku i proces embarga na oružje naoružanih grupa smatraju se najvažnijim sigurnosnim slučajevima s kojima se suočava vlada u Bagdadu i mogli bi utjecati na buduće odnose Iraka sa Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama članicama koalicije.

Evropsko putovanje iračkog premijera u septembru

Glasnogovornik iračke vlade također je najavio da će premijer zemlje putovati u Evropu u prvoj polovini septembra, uključujući Pariz i Berlin.

Prema Al-Aboudiju, sigurnosna pitanja će biti jedna od najvažnijih tema Al-Zaidijevih razgovora s evropskim zvaničnicima tokom ovog putovanja.

Iračka vlada naglašava nastavak borbe protiv korupcije

U drugom dijelu svog govora o borbi protiv korupcije, Al-Aboudi je rekao da će iračka vlada nastaviti goniti optužene osobe s ciljem isušivanja izvora korupcije.

Naglasio je: Sudski nalozi su nezavisna odluka. Pravosuđe je jedan od stubova iračke države, a njegovi rezultati u operaciji protiv korupcije su jasni.

Iračka vlada je prethodno 28. juna pokrenula kampanju za borbu protiv finansijske i administrativne korupcije, pod nazivom Operacija "Dawn Raid", u koordinaciji s Vrhovnim sudskim vijećem zemlje. Cilj ove kampanje bio je gonjenje osoba umiješanih u korupciju u Iraku i vraćanje javne imovine zemlje.

Hapšenja zvaničnika i oduzimanje imovine u kampanji protiv korupcije

Kampanja je dovela do hapšenja desetina zvaničnika, sadašnjih i bivših članova parlamenta i iračkih biznismena. Među uhapšenima su bili ljudi iz naftnog sektora.

Sigurnosne snage su također provele operacije i inspekcije u Bagdadu i nizu iračkih provincija, tokom kojih su otkrivene i zaplijenjene imovina, nekretnine i sredstva povezana sa slučajevima korupcije.

Iračka vlada navodi da borba protiv korupcije i povrat javne imovine ostaju na njenom dnevnom redu. Istovremeno, vlada se također priprema za kraj međunarodne koalicijske misije i ulazak u novu fazu sigurnosne saradnje sa stranim zemljama.