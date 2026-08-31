Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), jemenski izvori doveli su u pitanje izvještaj cionističkih medija da je Washington odbio zahtjev Saudijske Arabije da preuzme komandu nad novom operacijom protiv jemenskih oružanih snaga i vjeruju da će SAD stati uz Rijad u svakoj novoj eskalaciji tenzija.

U intervjuu za libanske novine Al-Akhbar, ovi izvori su naglasili da pokreti američkih zvaničnika u odnosu na saudijske zvaničnike ukazuju na podršku Washingtona kopnenim operacijama na zapadnoj obali Jemena.

Suprotno onome što je cionistička mreža "Kan" izvijestila o saudijskom odbijanju zahtjeva SAD-a da preuzme komandu nad novom operacijom protiv jemenskih oružanih snaga, jemenski izvori vjeruju da se bilo kakav saudijski napad na Jemen ne može izvesti bez učešća SAD-a.

Obavješteni politički izvor u jemenskoj prijestolnici Sani izrazio je sumnje u cionistički narativ u intervjuu za novine "Al-Akhbar", rekavši da je ovaj narativ iznesen kao dio pokušaja skretanja pažnje s jasne uloge SAD-a u agresiji na Jemen ili planiranja iste u budućnosti i da nema veze ni sa kakvom krizom između Washingtona i Rijada.

Izvor je naglasio da Jemen prati sva saudijska kretanja na domaćim frontovima, posebno na zapadnoj obali. Frontu koji uživa široku pažnju SAD-a i izraelskog režima.

Kretanje američkih zvaničnika u Jemenu

Prema ovom izvoru, "Neil Hope", otpravnik poslova SAD-a u Jemenu, imao je sastanke i konsultacije s brojnim članovima Predsjedničkog vijeća vlade Adena koju podržava saudijska koalicija.

Posljednji je bio sastanak sa Sultanom al-Aradahom, guvernerom Mariba, kojeg podržava saudijska koalicija, na kojem su se razmatrali i nedavni vojni događaji.

Izvor je također izvijestio o kontinuiranoj komunikaciji Seana Newcomba, vojnog atašea američke ambasade, sa zapovjednicima raznih frontova saudijske koalicije.

Prema njegovim riječima, ovi pokreti su se odvijali pored intenzivnih sastanaka između Rime al-Bandar, saudijske ambasadorice u SAD-u, i Jamile Ali Raje, imenovane ambasadorice Predsjedničkog vijeća saudijske koalicijske vlade u Washingtonu, sa zvaničnicima američkog Ministarstva odbrane i brojnim članovima američkog Kongresa posljednjih dana.

Izvor vjeruje da ovi pokreti pokazuju da će svaka nova agresija na Jemen biti izvedena uz planiranje, podršku i učešće SAD-a.

Dodao je i da SAD ostaju posvećene svojim odbrambenim obavezama prema Saudijskoj Arabiji, jer su interesi dvije zemlje isprepleteni.

Izvještaj Cionističke Kan mreže o ulozi Sjedinjenih Američkih Država

Ranije je "Ruei Keis", dopisnik za arapska pitanja izraelske Kan mreže, citirao izvor među opozicionim grupama pokreta "Ansarullah" koji je u kontaktu s američkom stranom, koji je rekao da je Washington obavijestio Rijad da je spreman podržati vojnu kampanju protiv jemenskih oružanih snaga, ali da neće preuzeti komandu nad njom.

Ovaj izvještaj objavljen je istovremeno s izjavama brojnih članova Predsjedničkog vijeća vlade Adena koju podržava Saudijska Arabija.

Među njima, "Abdullah Al-Alimi" je američkim medijima rekao da se građanski rat u Jemenu planira uz široku saudijsku podršku.

U istom kontekstu, cionistički mediji su također izvijestili da je slučaj Jemena bio jedna od najvažnijih tema o kojima su razgovarali "Mohammed bin Salman", saudijski prijestolonasljednik, i "Brad Cooper", komandant CENTCOM-a, sredinom prošlog mjeseca. Ovaj sastanak održan je tokom Cooperove posjete Rijadu.

SAD se fokusira na kopnene operacije u zapadnom Jemenu

Prema izvještaju, od sredine prošle godine, SAD su se okrenule podršci kopnenim operacijama protiv jemenskih oružanih snaga, posebno u obalnim područjima zapadnog Jemena i planinskim područjima s pogledom na moreuz Bab al-Mandab.

Među tim područjima je i planinski lanac zapadno od Taiza.

Stoga, jemenski zvaničnici smatraju da se nedavni politički i vojni pokreti između SAD-a i Saudijske Arabije ne mogu odvojeno procjenjivati ​​od mogućnosti eskalacije sukoba na zapadnim frontovima Jemena, te da sve nove operacije Rijada protiv jemenskih oružanih snaga, ako se dogode, mogu biti praćene direktnom ili indirektnom podrškom i učešćem Washingtona.