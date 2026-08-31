Američki kognitivni rat: Od tvrdnji o Ratovima zvijezda do otvaranja Hormuškog moreuza!

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), kognitivni rat se stvara s ciljem utjecaja na um, percepciju i intelekt publike kako bi ih prisilio da donose odluke u korist neprijatelja, a jedna od najvažnijih vrsta ovog ratovanja je informacioni inženjering i um publike na društvenim mrežama.

Kognitivni rat na društvenim mrežama znači: stvaranje paralelne stvarnosti u kojoj istina ne mora nužno prevladati, već prevladava brža i emotivnija naracija. Ovaj obrazac se može vidjeti u naporima američkog predsjednika u kiberprostoru, koji uvijek pokušava preuzeti kontrolu nad narativom čak i uz lažne informacije.

Budući da se ovaj rat bavi najvećim oružjem današnjice, naime podacima i ljudskom pažnjom; on djeluje mnogo brže i destruktivnije od tradicionalnih ratova i umjesto da uništi tijelo, nastoji osvojiti um i rekonstruirati stvarnost u percepciji publike.

McDonald's u Sovjetskom Savezu

Amerika je kroz historiju oduvijek imala think tank za kognitivni rat i nastavlja imati koristi od toga; stoga ćemo spomenuti neke uspješne slučajeve ovog rata protiv bivšeg Sovjetskog Saveza:

Korištenje propagandnih projekata poput projekta Ratovi zvijezda za stvaranje lažnog straha i pritiska na sovjetske lidere da prihvate pregovore i oštete svoj savez;

Korištenje holivudskih filmova poput velike laži o slijetanju na Mjesec za insinuiranje tehnološke superiornosti i prikrivanje stvarnosti sovjetskog napretka u svemiru;

Korištenje američkih kulturnih ikona poput McDonald'sa za promjenu mentaliteta i načina života sovjetskog naroda kroz konzumerizam.

Obamina Haft-sin trpeza

Ovaj kognitivni rat nije ograničen samo na bivši Sovjetski Savez i svjedoci smo implementacije istih uslova prema Iranu; gdje je bivši američki predsjednik Obama pokušao obmanuti javno mnijenje koristeći mirne demonstracije poput čestitanja Nove godine i dijeljenja trpeze Haft-sin; istovremeno primjenjujući najstrože sankcije i najsmrtonosnije pritiske protiv Irana.

Sadašnji američki predsjednik, zajedno s nekim savezničkim medijima, također je započeo hibridni rat protiv Irana i, pored vojne ratne kampanje, nastavljaju kognitivni rat na društvenim mrežama objavljivanjem lažnog sadržaja kako bi sakrili svoj veliki poraz brzom naracijom.

Hormuški moreuz je otvoren!

Vijesti poput ponovnog otvaranja Hormuškog moreuza, prolaska 52 tankera za naftu kroz moreuz, transfera 25 miliona barela nafte i tvrdnje o tajnim pregovorima s Iranom; samo su jedna od hiljada laži američkih medija koji obmanjuju javno mnijenje Irana i svijeta.

Ali u stvarnosti, zbog potpune kontrole mornarice IRGC-a nad moreuzom, obim prolaza nafte je vrlo ograničen, a objavljene vijesti nisu ništa više od psihološke operacije za kontrolu cijene nafte i stvaranje nestabilnosti.

Ali na kraju, treba napomenuti da pored psihološke operacije Sjedinjenih Država, dva važna faktora su efikasna u održavanju niske globalne cijene nafte: prvo; smanjenje kineskog uvoza nafte sa 11 na 6 miliona barela nafte i drugo; postojanje globalnih strateških rezervi i njihova eksploatacija, koja nije dovela do velikog povećanja cijena.

Svijet će se suočiti sa stvarnom krizom nakon narednih 4 ili 5 mjeseci kada se svjetske strateške rezerve iscrpe; stoga ne bismo trebali upasti u zamku psiholoških operacija neprijatelja ili površnih i pristrasnih analiza.