Kambodža nastoji razviti halal turizam kako bi privukla muslimanske turiste

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Kambodža i Malezija unapređuju strateško partnerstvo u oblasti turizma prilagođenog muslimanima. Partnerstvo ima za cilj privlačenje muslimanskih turista iz cijelog svijeta.

Partnerstvo, koje je istaknuto na Svjetskom sajmu islamskog turizma i trgovine (WITEX) 2026. godine, povezuje iskustvo Malezije u industriji halal turizma sa kulturnim naslijeđem Kambodže i rastućim kapacitetom sektora ugostiteljstva muslimana Cham u zemlji.

Regionalna strategija za diverzifikaciju turističkog tržišta

S porastom konkurencije u turističkom sektoru jugoistočne Azije, Ministarstvo turizma Kambodže aktivno istražuje tržišne niše kako bi privuklo nove grupe turista.

Turizam prilagođen muslimanima postao je ključno područje fokusa ministarstva. Turizam koji putnicima može pružiti autentično kulturno iskustvo, a istovremeno pruža usluge prilagođene muslimanskim potrebama.

Ova vizija dobila je zamah tokom učešća Kambodže na trodnevnom Svjetskom sajmu islamskog turizma i trgovine (WITEX) 2026 i Međunarodnom festivalu kulture i umjetnosti u Kuala Lumpuru, koji će se održati od 21. do 23. augusta 2026. godine.

Događaj je pružio priliku kambodžanskim turističkim zvaničnicima da pokažu spremnost zemlje da dočeka muslimanske turiste i umreži se s međunarodnim turoperatorima specijaliziranim za halal putovanja.

Malezija; Regionalni vodič za halal standarde

Malezija, pionir u globalnoj industriji halal turizma, igra ključnu ulogu u vođenju Kambodže u izgradnji turističke infrastrukture prilagođene muslimanima.

Partnerstvo obuhvata nekoliko područja tehničke saradnje, uključujući halal certifikaciju, standarde usluga i razvoj lanca snabdijevanja.

Kambodža blisko sarađuje s Islamskim turističkim centrom Malezije (ITC) kako bi poboljšala kvalitet svojih turističkih usluga, a istovremeno nastoji sačuvati svoj jedinstveni kulturni identitet.

Iskorištavanje naslijeđa kambodžanskih Čam muslimana

Najvažnija prednost Kambodže za razvoj ovog sektora turizma je prisustvo Čam muslimanske zajednice u zemlji.

Čam narod je generacijama sastavni dio kambodžanskog društvenog tkiva, pružajući istinsku osnovu za pružanje turističkih iskustava prilagođenih muslimanima.

Glavne turističke destinacije u Kambodži, poput Phnom Penha i Siem Reapa, sada imaju džamije, restorane s halal certifikatom i preduzeća u vlasništvu muslimana.

Kambodžanska vlada radi na prilagođavanju tradicionalnih turističkih proizvoda, uključujući lokalnu kmersku kuhinju i zdravstvene i wellness usluge, opcijama koje više odgovaraju potrebama muslimanskih turista, kako bi se putnici mogli osjećati sigurno i ugodno tokom svog boravka.

Podrška Čam zajednici i razvoj održivog turizma

Za turiste, jedan od najvažnijih efekata ovog partnerstva je direktna podrška koju pruža lokalnoj ekonomiji.

Potrošnja na halal hranu u restoranima u vlasništvu Čam muslimana, kupovina ručno rađenog tekstila od Čam tkalaca i rezervacija lokalnih eko-loža znači da prihodi od turizma idu direktno lokalnim porodicama.

S druge strane, ekološki osviješteni turisti također mogu posjetiti historijska mjesta Kambodže na održiv način.

Na primjer, obilazak hramskog kompleksa Angkor Wat električnim tuk-tukom smanjuje emisije fosilnih goriva i pomaže u očuvanju drevnih kamenih fasada spomenika.

Također, obilasci sela sa kućama na sojenicama duž rijeke Tonle Sap motornim čamcem smanjuju zagađenje vode i pomažu u zaštiti okoliša regije za buduće generacije.

Savjeti za muslimanske turiste

Muslimanski turisti trebaju tražiti službeni logo "Standardi turizma prilagođeni muslimanima" prilikom ulaska u restorane i hotelske recepcije u Kambodži.

Ovaj logo može pomoći turistima da osiguraju da su ispunjeni standardi za halal hranu i objekte za molitvu.

Budućnost; stvaranje drugačijeg mjesta u turizmu jugoistočne Azije

Kambodža ne namjerava direktno konkurirati glavnim centrima halal turizma kao što su Indonezija i Malezija.

Umjesto toga, zemlja nastoji stvoriti jedinstveno mjesto koje kombinira drevnu historiju, tropsku prirodu i autentična kulturna iskustva.

Izgradnjom snažnih regionalnih partnerstava i obukom aktera iz privatnog sektora, Kambodža pokušava postati destinacija koju muslimanski turisti iz cijelog svijeta mogu posjetiti s povjerenjem. Destinacija koja im, pored pružanja udobnosti i odgovarajućih usluga, omogućava i upoznavanje s jednom od zemalja s najznačajnijom historijom u jugoistočnoj Aziji.