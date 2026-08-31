Zahtjev šiita Afganistana; Moramo biti prisutni na nivou talibanskog kabineta

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije Ahl al-Bayt (A.S.) - ABNA - Na ceremoniji nedavno održanoj u Kabulu povodom rođendana Poslanika Muhameda (s.a.v.s.), kojoj su prisustvovali visoki članovi Vijeća šiitskih učenjaka, šiitski starješine i ličnosti, te zvaničnici talibanske vlade, hudžetul-Islam Alemi Balkhi iznio je nove zahtjeve prema sadašnjoj afganistanskoj vladi, koje je većina šiita pozdravila. Ovi novi zahtjevi detaljno su uključeni u ovaj izvještaj.

Talibanska vlada treba priznati Zakon o ličnom statusu šiita

Šef Sekretarijata afganistanskog vijeća šiitske uleme jasno je izjavio da šiitska zajednica očekuje da će talibanska vlada djelovati u skladu s dža'farijskom jurisprudencijom u vezi s ličnim statusom šiita; Šiiti ne očekuju miješanje u opće zakone zemlje, ali u području ličnog statusa očekuju primjenu dža'farijevskog prava, koje je uobičajeno u islamskim zemljama, uključujući Iran, Saudijsku Arabiju, Bangladeš, Pakistan, Kuvajt itd., gdje se lični status manjina reguliše u skladu s njihovom vlastitom jurisprudencijom.

Hudžetul-islam Alemi Balkhi, podsjećajući na ustav Islamske Republike Iran, izjavio je da se u ovoj zemlji vjerske manjine poput hanefijskih u potpunosti poštuju i da sljedbenici ovih škola mišljenja slobodno djeluju u obavljanju svojih vjerskih obreda u skladu s vlastitom jurisprudencijom, a vjersko obrazovanje i odgoj te lična pitanja poput braka, testamenata, razvoda i srodnih parnica priznaju se na sudovima, te da će u svakoj regiji u kojoj sljedbenici imaju većinu, lokalni propisi biti u nadležnosti vijeća prema toj religiji.

Dodao je: "U svakom slučaju, ova situacija postoji u svim susjednim zemljama, regiji i u islamskim zemljama, ovo nije pitanje koje žele samo šiiti Afganistana."

Šiiti bi trebali postupati u svojim bogosluženjima u skladu sa vlastitom jurisprudencijom.

Ovaj viši član Vijeća šiitskih učenjaka pokrenuo je važno pitanje vezano za šiite Afganistana koje je stvorilo fundamentalni problem u proteklih pet godina, a to je pitanje posta i Ramazanskog bajrama.

Hudžatul-Islam Alemi Balkhi je izjavio: "Jedno od pitanja koje šiitska zajednica očekuje jeste da se u ibadetima poput namaza Ramazanskog bajrama i ramazanskog posta mora slijediti dža'ferijsko pravo. Ako ne slijedimo ibadet prema dža'ferijskom pravu i ako hanefija ne slijedi hanefijsko pravo, ibadet je nevažeći. Na dan za koji prijatelji vjeruju da je prvi dan Bajrama, ali to nije dokazano prema šiitskom pravu, a oni su postili, kršenje istog je iskupljenje i ne bismo trebali nikoga prisiljavati da ga krši protivno vlastitom pravu. Stoga se očekuje da se dža'ferijski fikh slijediti u ibadetu, posebno u molitvama i postu za Bajram."

Sloboda vjerskih obreda za šiite

Šef Sekretarijata Vijeća šiitskih učenjaka Afganistana jasno je izjavio da je podučavanje dža'farijevskog fikha u školama i univerzitetima jedan od osnovnih zahtjeva šiita.

G. Balkhi je napomenuo da šiiti trebaju imati slobodu u vjerskim obredima kao što su dani Muharrema i Ašure, Noć Kadr i drugi vjerski događaji.

Učešće u političkoj vlasti

Zahvalivši se talibanskoj vladi što je šiitima omogućila da do određene mjere učestvuju u političkoj vlasti, hudžetul-islam Alemi Balkhi je rekao da trenutno u talibanskoj vladi šiiti imaju tri zamjenika ministra, ali ove tri osobe na nivou zamjenika nisu prikladne i dostojne broja šiitskih Afganistanaca.

Rekao je: "Želimo da šiiti budu prisutni na nivou kabineta, što još nije slučaj. Čak i prije republikanskog sistema, za vrijeme vladavine Zahir Šaha, šiiti su bili prisutni u njegovom kabinetu."

Šef Sekretarijata afganistanskog šiitskog vijeća uleme također se u dijelu svog govora osvrnuo na dolazak talibanske vlade na vlast, dodajući da nijedno područje naseljeno šiitima nije zauzeto ratom. Nakon što su se talibanske snage pojavile u drugim područjima, šiitski narod ih je zamolio da uspostave vladine organizacije, a to je na isti način koordinirano u Daikundiju, Bamyanu, Jaghoriju, Behsudu, kao i u gradovima Balkhab, Dara Souf i Chahar Kent, koji su među najutjecajnijim šiitskim područjima na sjeveru Afganistana.

G. Balkhi je nastavio: „Tokom proteklih pet godina, svjedočili smo saradnji šiitske zajednice s Islamskim Emiratom. Ako su se i čuli neki glasovi, to su glasovi pojedinaca, a ne šire šiitske zajednice. Uvijek smo željeli da se zahtjevi ostvare kroz dijalog i nismo željeli da se na bilo koji način pojave nesigurnost, nestabilnost i slična pitanja. Nismo čak ni željeli rješavati probleme putem medija, već smo vodili razgovore s vlastima lično i usmeno.

Također je podsjetio talibansku vladu na njena dostignuća, rekavši da su nezavisnost, sigurnost i obnova među njenim najvažnijim dostignućima.“